Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 268V 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C6SA9UC)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 268V 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C6SA9UC)
Ноутбук HP представляет собой мощное и стильное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Оснащён 14-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей, он обеспечивает яркие и чёткие изображения под любым углом. Серебристый алюминиевый корпус придаёт устройству элегантный и современный вид, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность и удобство доступа. Производительность ноутбука поддерживается процессором Intel с тактовой частотой 2,2 ГГц, что в сочетании с 32 Гб оперативной памяти типа DDR5 обеспечивает быструю и плавную работу как для многозадачности, так и для ресурсоёмких приложений. Для хранения данных предусмотрен вместительный SSD на 512 Гб, позволяющий хранить значительное количество файлов и программ. Встроенный кард-ридер облегчает работу с внешними картами памяти, а поддержка Bluetooth версии 5.4 позволяет легко подключать беспроводные устройства, такие как наушники, мыши и клавиатуры. Обновление экрана с частотой 60 Гц делает просмотр контента плавным и комфортным. С учётом всех этих характеристик, данный ноутбук HP станет надёжным помощником как в повседневных задачах, так и в бизнесе и креативной работе.
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