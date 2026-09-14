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Ноутбук HP EliteBook 630 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 13.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (816M8EA/16GB/W11P) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP EliteBook 630 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 13.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (816M8EA/16GB/W11P)

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Ноутбук HP EliteBook 630 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 13.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (816M8EA/16GB/W11P) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 630 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 13.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (816M8EA/16GB/W11P) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 630 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 13.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (816M8EA/16GB/W11P) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 630 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 13.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (816M8EA/16GB/W11P) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 630 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 13.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (816M8EA/16GB/W11P) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 630 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 13.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (816M8EA/16GB/W11P) - фото 6
Ноутбук HP EliteBook 630 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 13.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (816M8EA/16GB/W11P) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 630 G10
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook 630 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 13.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (816M8EA/16GB/W11P) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook 630 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 13.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (816M8EA/16GB/W11P) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 630 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 13.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (816M8EA/16GB/W11P) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 630 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 13.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (816M8EA/16GB/W11P) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 630 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 13.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (816M8EA/16GB/W11P) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook 630 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 13.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (816M8EA/16GB/W11P) - фото 6
  • Ноутбук HP EliteBook 630 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 13.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (816M8EA/16GB/W11P) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734463
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 630 G10
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42.75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 630 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 13.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (816M8EA/16GB/W11P)

Представляем вам современный и мощный ноутбук от компании HP, который идеально подойдет как для профессиональных задач, так и для повседневного использования. Этот ноутбук сочетает в себе элегантный дизайн, высокую производительность и передовые технологии. ### Характеристики: - **Версия Bluetooth:** v5.3, что обеспечивает стабильное и быстрое подключение к различным устройствам. - **Вес:** Легкий и портативный, весом всего 1,22 кг, что делает его идеальным спутником для работы в пути. - **Графический контроллер:** Intel Iris Xe Graphics для отличной обработки графики и плавной работы мультимедиа-приложений. - **Диагональ экрана:** 13,3 дюйма с разрешением 1920x1080, обеспечивающим яркие и четкие изображения. - **Процессор:** Мощный 10-ядерный Intel Core i7, обеспечивающий высокую вычислительную мощность для выполнения любых задач. - **Материал корпуса:** Прочный и стильный алюминиевый корпус добавляет изысканности и защищает ноутбук от повседневных повреждений. - **Объем SSD:** Встроенный SSD на 512 Гб позволяет хранить большое количество файлов и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. - **Объем оперативной памяти:** 16 Гб оперативной памяти для безупречной многозадачности и быстрой работы программ. - **Операционная система:** Предустановленная Windows 11 Pro, предлагающая интуитивно понятный интерфейс и множество полезных функций для профессиональной работы. - **Подсветка клавиатуры:** Есть, что позволяет работать в условиях низкого освещения без потери комфорта. - **Сканер отпечатка пальца:** Для дополнительной защиты ваших данных и быстрого доступа без необходимости ввода паролей. Этот ноутбук разработан для тех, кто ценит надежность, производительность и стиль в одном устройстве. Независимо от того, используете ли вы его для бизнеса, учебы или творчества, он станет вашим незаменимым помощником.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 630 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 13.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (816M8EA/16GB/W11P)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 630 G10
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42.75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам современный и мощный ноутбук от компании HP, который идеально подойдет как для профессиональных задач, так и для повседневного использования. Этот ноутбук сочетает в себе элегантный дизайн, высокую производительность и передовые технологии. ### Характеристики: - **Версия Bluetooth:** v5.3, что обеспечивает стабильное и быстрое подключение к различным устройствам. - **Вес:** Легкий и портативный, весом всего 1,22 кг, что делает его идеальным спутником для работы в пути. - **Графический контроллер:** Intel Iris Xe Graphics для отличной обработки графики и плавной работы мультимедиа-приложений. - **Диагональ экрана:** 13,3 дюйма с разрешением 1920x1080, обеспечивающим яркие и четкие изображения. - **Процессор:** Мощный 10-ядерный Intel Core i7, обеспечивающий высокую вычислительную мощность для выполнения любых задач. - **Материал корпуса:** Прочный и стильный алюминиевый корпус добавляет изысканности и защищает ноутбук от повседневных повреждений. - **Объем SSD:** Встроенный SSD на 512 Гб позволяет хранить большое количество файлов и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. - **Объем оперативной памяти:** 16 Гб оперативной памяти для безупречной многозадачности и быстрой работы программ. - **Операционная система:** Предустановленная Windows 11 Pro, предлагающая интуитивно понятный интерфейс и множество полезных функций для профессиональной работы. - **Подсветка клавиатуры:** Есть, что позволяет работать в условиях низкого освещения без потери комфорта. - **Сканер отпечатка пальца:** Для дополнительной защиты ваших данных и быстрого доступа без необходимости ввода паролей. Этот ноутбук разработан для тех, кто ценит надежность, производительность и стиль в одном устройстве. Независимо от того, используете ли вы его для бизнеса, учебы или творчества, он станет вашим незаменимым помощником.
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Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 630 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 13.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (816M8EA/16GB/W11P) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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