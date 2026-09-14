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Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I712512 Core i7 1355U 12Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M016A0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I712512 Core i7 1355U 12Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M016A0)

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Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I712512 Core i7 1355U 12Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M016A0) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I712512 Core i7 1355U 12Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M016A0) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I712512 Core i7 1355U 12Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M016A0) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I712512 Core i7 1355U 12Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M016A0) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I712512 Core i7 1355U 12Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M016A0) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I712512 Core i7 1355U 12Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M016A0) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I712512 Core i7 1355U 12Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M016A0) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I712512 Core i7 1355U 12Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M016A0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
12 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I712512 Core i7 1355U 12Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M016A0) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I712512 Core i7 1355U 12Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M016A0) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I712512 Core i7 1355U 12Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M016A0) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I712512 Core i7 1355U 12Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M016A0) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I712512 Core i7 1355U 12Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M016A0) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I712512 Core i7 1355U 12Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M016A0) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I712512 Core i7 1355U 12Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M016A0) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I712512 Core i7 1355U 12Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M016A0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734462
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
12 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I712512 Core i7 1355U 12Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M016A0)

Ноутбук Asus представляет собой современное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Он оснащён дисплеем диагональю 14 дюймов с разрешением 1920x1080 пикселей, что обеспечивает чёткое и яркое изображение благодаря матрице типа IPS. Сердцем этого ноутбука является процессор от Intel, гарантируя высокую производительность и стабильную работу. Ноутбук поставляется с 12 Гб оперативной памяти, что позволяет выполнять многозадачные задачи и работать с ресурсоёмкими приложениями без задержек. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics отвечает за качественную визуализацию, идеально подходящую для повседневного использования и легкого мультимедиа. Для хранения данных предусмотрен SSD ёмкостью 512 Гб, что обеспечивает быстрый доступ к файлам и быструю загрузку системы. Устройство функционирует под управлением операционной системы Windows 11 Home, которая предлагает интуитивно понятный интерфейс и множество полезных функций для продуктивной работы. Корпус ноутбука выполнен из пластика, что делает его легким и портативным. Он оснащён необходимыми для повседневного использования портами: один USB 2.0 и один USB Type-C, которые позволяют подключать различные устройства и аксессуары. Поддержка Bluetooth версии 5.1 обеспечивает стабильное беспроводное подключение к другим устройствам. Это ноутбук, который сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и современные технологии, что делает его отличным выбором для пользователей, ищущих надёжное и функциональное устройство.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I712512 Core i7 1355U 12Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M016A0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
12 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus представляет собой современное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Он оснащён дисплеем диагональю 14 дюймов с разрешением 1920x1080 пикселей, что обеспечивает чёткое и яркое изображение благодаря матрице типа IPS. Сердцем этого ноутбука является процессор от Intel, гарантируя высокую производительность и стабильную работу. Ноутбук поставляется с 12 Гб оперативной памяти, что позволяет выполнять многозадачные задачи и работать с ресурсоёмкими приложениями без задержек. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics отвечает за качественную визуализацию, идеально подходящую для повседневного использования и легкого мультимедиа. Для хранения данных предусмотрен SSD ёмкостью 512 Гб, что обеспечивает быстрый доступ к файлам и быструю загрузку системы. Устройство функционирует под управлением операционной системы Windows 11 Home, которая предлагает интуитивно понятный интерфейс и множество полезных функций для продуктивной работы. Корпус ноутбука выполнен из пластика, что делает его легким и портативным. Он оснащён необходимыми для повседневного использования портами: один USB 2.0 и один USB Type-C, которые позволяют подключать различные устройства и аксессуары. Поддержка Bluetooth версии 5.1 обеспечивает стабильное беспроводное подключение к другим устройствам. Это ноутбук, который сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и современные технологии, что делает его отличным выбором для пользователей, ищущих надёжное и функциональное устройство.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I712512 Core i7 1355U 12Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M016A0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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