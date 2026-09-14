Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA)
Ноутбук Lenovo — это идеальное сочетание производительности и элегантности в компактном корпусе. Являясь воплощением современных технологий и инновационных решений, этот ноутбук разработан для пользователей, ценящих качество и надежность. С весом всего 1,62 кг, этот ноутбук удобно носить с собой, что делает его отличным выбором для студентов и профессионалов, работающих в динамичной среде. Экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей IPS обеспечивает яркие и четкие изображения с отличными углами обзора, что делает просмотр мультимедиа и работу с графикой истинным удовольствием. Под капотом устройства установлен мощный процессор от AMD с тактовой частотой 2,8 ГГц, который в паре с 16 Гб оперативной памяти LPDDR5 позволяет справляться с многозадачностью и запускать ресурсоемкие приложения без задержек. Графический контроллер AMD Radeon 610M обеспечивает достойную производительность для большинства повседневных задач и мультимедийных развлечений. Объем SSD накопителя составляет 512 Гб, что обеспечивает быстрый доступ к данным и достаточное пространство для хранения документов, мультимедиа и программ. Встроенный кард-ридер добавляет удобства в управлении вашими медиафайлами. Ноутбук оснащен Bluetooth версии 5.2 для стабильного и быстрого подключения к беспроводным устройствам. Тип аккумулятора Li-Pol гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. Также Lenovo предлагает возможность выбора операционной системы, что позволяет установить именно ту ОС, которая полностью удовлетворит ваши нужды. С Lenovo вы получаете не просто ноутбук, а надежного помощника во всех ваших начинаниях.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA)