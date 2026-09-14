Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS)
Ноутбук Lenovo — это идеальное сочетание производительности и современного дизайна, созданное для тех, кто ценит мощность и функциональность. Оснащенный процессором Intel Core i7 и дискретной видеокартой, этот ноутбук обеспечивает впечатляющую производительность и плавность работы, позволяя легко справляться с ресурсоемкими задачами и наслаждаться мультимедиа высокого качества. Устройство оснащено экраном с диагональю 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080, что гарантирует четкость изображения и насыщенные цвета, делая просмотр фильмов и работу за ноутбуком приятной и комфортной. Корпус ноутбука выполнен из пластика, что обеспечивает легкость и долговечность конструкции, а его вес составляет всего 2,4 кг, что делает устройство удобным для переноски. С 16 Гб оперативной памяти и быстрым SSD объемом 512 Гб, ноутбук обеспечивает молниеносную скорость обработки данных и работу без задержек. Благодаря поддержке Bluetooth версии 5.2, вы сможете без проблем подключать различные беспроводные устройства и наслаждаться стабильным и быстрым соединением. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно работать даже в условиях низкой освещенности, а наличие порта USB Type-C расширяет возможности подключения периферийных устройств и аксессуаров. Ноутбук Lenovo поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя вам свободу выбора ПО, которое подойдет именно для ваших нужд. Встроенный аккумулятор типа Li-Pol обеспечивает длительное время работы, позволяя оставаться продуктивным в течение всего дня. Этот ноутбук Леново станет надежным помощником как для работы, так и для развлечений, удовлетворяя все современные требования к мобильной и производительной технике.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS)