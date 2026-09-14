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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS)

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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS) - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS) - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS) - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS) - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS) - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS) - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS) - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS) - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS) - фото 9
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ 15IRX10
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
119 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734456
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ 15IRX10
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
14700HX
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS)

Ноутбук Lenovo — это идеальное сочетание производительности и современного дизайна, созданное для тех, кто ценит мощность и функциональность. Оснащенный процессором Intel Core i7 и дискретной видеокартой, этот ноутбук обеспечивает впечатляющую производительность и плавность работы, позволяя легко справляться с ресурсоемкими задачами и наслаждаться мультимедиа высокого качества. Устройство оснащено экраном с диагональю 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080, что гарантирует четкость изображения и насыщенные цвета, делая просмотр фильмов и работу за ноутбуком приятной и комфортной. Корпус ноутбука выполнен из пластика, что обеспечивает легкость и долговечность конструкции, а его вес составляет всего 2,4 кг, что делает устройство удобным для переноски. С 16 Гб оперативной памяти и быстрым SSD объемом 512 Гб, ноутбук обеспечивает молниеносную скорость обработки данных и работу без задержек. Благодаря поддержке Bluetooth версии 5.2, вы сможете без проблем подключать различные беспроводные устройства и наслаждаться стабильным и быстрым соединением. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно работать даже в условиях низкой освещенности, а наличие порта USB Type-C расширяет возможности подключения периферийных устройств и аксессуаров. Ноутбук Lenovo поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя вам свободу выбора ПО, которое подойдет именно для ваших нужд. Встроенный аккумулятор типа Li-Pol обеспечивает длительное время работы, позволяя оставаться продуктивным в течение всего дня. Этот ноутбук Леново станет надежным помощником как для работы, так и для развлечений, удовлетворяя все современные требования к мобильной и производительной технике.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ 15IRX10
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
14700HX
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo — это идеальное сочетание производительности и современного дизайна, созданное для тех, кто ценит мощность и функциональность. Оснащенный процессором Intel Core i7 и дискретной видеокартой, этот ноутбук обеспечивает впечатляющую производительность и плавность работы, позволяя легко справляться с ресурсоемкими задачами и наслаждаться мультимедиа высокого качества. Устройство оснащено экраном с диагональю 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080, что гарантирует четкость изображения и насыщенные цвета, делая просмотр фильмов и работу за ноутбуком приятной и комфортной. Корпус ноутбука выполнен из пластика, что обеспечивает легкость и долговечность конструкции, а его вес составляет всего 2,4 кг, что делает устройство удобным для переноски. С 16 Гб оперативной памяти и быстрым SSD объемом 512 Гб, ноутбук обеспечивает молниеносную скорость обработки данных и работу без задержек. Благодаря поддержке Bluetooth версии 5.2, вы сможете без проблем подключать различные беспроводные устройства и наслаждаться стабильным и быстрым соединением. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно работать даже в условиях низкой освещенности, а наличие порта USB Type-C расширяет возможности подключения периферийных устройств и аксессуаров. Ноутбук Lenovo поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя вам свободу выбора ПО, которое подойдет именно для ваших нужд. Встроенный аккумулятор типа Li-Pol обеспечивает длительное время работы, позволяя оставаться продуктивным в течение всего дня. Этот ноутбук Леново станет надежным помощником как для работы, так и для развлечений, удовлетворяя все современные требования к мобильной и производительной технике.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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