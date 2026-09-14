Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BX7Y0AT)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BX7Y0AT)
Ноутбук HP — это стильное и мощное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Он оснащен процессором Intel с десятью ядрами, что обеспечивает высокую производительность и многозадачность. Операционная система Windows 11 Pro предлагает современный и интуитивно понятный интерфейс, улучшая общий пользовательский опыт. Благодаря 16 ГБ оперативной памяти DDR5, вы можете без труда переключаться между множеством приложений и запускать сложные задачи. Объем SSD в 512 ГБ обеспечивает быстрое загрузку и хранения большого количества файлов и приложений. Дисплей с диагональю 14 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей создает четкое и яркое изображение благодаря матрице IPS, сохраняя насыщенные цвета под любым углом обзора. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics дополнительно улучшает отображение графики, делая его идеальным для просмотра мультимедиа и работы с графическими приложениями. Корпус ноутбука выполнен из высококачественного алюминия в элегантном серебристом цвете, делая его не только прочным, но и стильным. Вес всего 1,39 кг позволяет легко переносить устройство, что делает его идеальным спутником для путешествий и передвижения. Обладая двумя портами USB Type-C и поддержкой Bluetooth версии 5.3, ноутбук HP предлагает отличные возможности для подключения периферийных устройств и быстрой передачи данных. Это современное устройство, которое сочетает в себе стиль, мощность и удобство, создавая уникальный пользовательский опыт.
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Теги товара: Для дома, Intel Core i5, Для работы, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BX7Y0AT)