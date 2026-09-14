Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006FIG)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006FIG)
Этот ноутбук Lenovo представляет собой идеальное сочетание элегантного дизайна и высокой производительности. С экраном диагональю 14 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, устройство позволяет наслаждаться ярким и четким изображением, что делает его отличным выбором как для работы, так и для развлечений. Легкий и прочный алюминиевый корпус весит всего 1,34 кг, обеспечивая портативность и стильный внешний вид. Внутри находится мощный процессор от компании Intel с 10 ядрами, что обеспечивает быстрое выполнение множества задач одновременно. Благодаря 16 Гб оперативной памяти и SSD на 512 Гб, устройство предлагает достаточно пространства и скорости для хранения и обработки данных. Он оснащен современной версией Bluetooth v5.3, что обеспечивает беспроводное подключение самых последних устройств. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в любых условиях освещения, а использование сканера отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность ваших данных. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что предоставляет вам свободу выбора ПО, наиболее соответствующего вашим персональным и профессиональным нуждам. Два USB Type-C порта обеспечивают широкие возможности для подключения периферийных устройств, а аккумулятор типа Li-Pol гарантирует долгое время автономной работы. Этот универсальный и надежный ноутбук станет вашим незаменимым помощником как в повседневных задачах, так и в профессиональной деятельности.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006FIG)