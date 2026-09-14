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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006FIG) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006FIG)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006FIG) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006FIG) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006FIG) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006FIG) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006FIG) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006FIG) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad E14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006FIG) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006FIG) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006FIG) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006FIG) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006FIG) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006FIG) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734453
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
48 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х30х7
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006FIG)

Этот ноутбук Lenovo представляет собой идеальное сочетание элегантного дизайна и высокой производительности. С экраном диагональю 14 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, устройство позволяет наслаждаться ярким и четким изображением, что делает его отличным выбором как для работы, так и для развлечений. Легкий и прочный алюминиевый корпус весит всего 1,34 кг, обеспечивая портативность и стильный внешний вид. Внутри находится мощный процессор от компании Intel с 10 ядрами, что обеспечивает быстрое выполнение множества задач одновременно. Благодаря 16 Гб оперативной памяти и SSD на 512 Гб, устройство предлагает достаточно пространства и скорости для хранения и обработки данных. Он оснащен современной версией Bluetooth v5.3, что обеспечивает беспроводное подключение самых последних устройств. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в любых условиях освещения, а использование сканера отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность ваших данных. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что предоставляет вам свободу выбора ПО, наиболее соответствующего вашим персональным и профессиональным нуждам. Два USB Type-C порта обеспечивают широкие возможности для подключения периферийных устройств, а аккумулятор типа Li-Pol гарантирует долгое время автономной работы. Этот универсальный и надежный ноутбук станет вашим незаменимым помощником как в повседневных задачах, так и в профессиональной деятельности.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006FIG)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
48 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Lenovo представляет собой идеальное сочетание элегантного дизайна и высокой производительности. С экраном диагональю 14 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, устройство позволяет наслаждаться ярким и четким изображением, что делает его отличным выбором как для работы, так и для развлечений. Легкий и прочный алюминиевый корпус весит всего 1,34 кг, обеспечивая портативность и стильный внешний вид. Внутри находится мощный процессор от компании Intel с 10 ядрами, что обеспечивает быстрое выполнение множества задач одновременно. Благодаря 16 Гб оперативной памяти и SSD на 512 Гб, устройство предлагает достаточно пространства и скорости для хранения и обработки данных. Он оснащен современной версией Bluetooth v5.3, что обеспечивает беспроводное подключение самых последних устройств. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в любых условиях освещения, а использование сканера отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность ваших данных. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что предоставляет вам свободу выбора ПО, наиболее соответствующего вашим персональным и профессиональным нуждам. Два USB Type-C порта обеспечивают широкие возможности для подключения периферийных устройств, а аккумулятор типа Li-Pol гарантирует долгое время автономной работы. Этот универсальный и надежный ноутбук станет вашим незаменимым помощником как в повседневных задачах, так и в профессиональной деятельности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006FIG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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