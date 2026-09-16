Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006CIG) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006CIG)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006CIG) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006CIG) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006CIG) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006CIG) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006CIG) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad E14 G7
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006CIG) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006CIG) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006CIG) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006CIG) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006CIG) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 070 руб. 
Начислим 1330 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734452
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006CIG)
83 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E14 G7
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
48 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х30х7
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006CIG)

Ноутбук Lenovo представляет собой мощное и стильное устройство, которое идеально подходит как для профессиональных задач, так и для развлечений. Этот ультрапортативный ноутбук весом всего 1,34 кг выполнен из прочного алюминиевого корпуса, что обеспечивает не только долговечность, но и элегантный внешний вид. 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 пикселей обеспечивает четкое и яркое изображение, делая просмотр контента максимально комфортным. Работу устройства обеспечивает процессор Intel с 8 ядрами, который обеспечивает высокую производительность и бесперебойное выполнение даже самых ресурсоемких программ. Наличие 16 Гб оперативной памяти позволяет легко переключаться между приложениями, а SSD-накопитель объемом 512 Гб гарантирует молниеносную загрузку системы и достаточно места для хранения ваших файлов. Хотя ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, вы можете установить ту, которая лучше всего подходит для ваших нужд. Современные коммуникационные возможности представлены Bluetooth версии 5.3 для беспроводного подключения периферийных устройств. Удобство работы в темное время суток обеспечивается подсветкой клавиатуры. Для дополнительной безопасности предусмотрен сканер отпечатка пальца, который надежно защищает ваши данные. Lenovo также предлагает один порт USB Type-C для подключения современных устройств, обеспечивая быстрый обмен данными и удобство подзарядки. Питается ноутбук от батареи типа Li-Pol, что обеспечивает длительное время автономной работы и стабильную производительность на протяжении всего дня. Этот ноутбук Lenovo — идеальный выбор для тех, кто ценит баланс между мощностью, мобильностью и современными технологиями.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006CIG)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E14 G7
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
48 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo представляет собой мощное и стильное устройство, которое идеально подходит как для профессиональных задач, так и для развлечений. Этот ультрапортативный ноутбук весом всего 1,34 кг выполнен из прочного алюминиевого корпуса, что обеспечивает не только долговечность, но и элегантный внешний вид. 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 пикселей обеспечивает четкое и яркое изображение, делая просмотр контента максимально комфортным. Работу устройства обеспечивает процессор Intel с 8 ядрами, который обеспечивает высокую производительность и бесперебойное выполнение даже самых ресурсоемких программ. Наличие 16 Гб оперативной памяти позволяет легко переключаться между приложениями, а SSD-накопитель объемом 512 Гб гарантирует молниеносную загрузку системы и достаточно места для хранения ваших файлов. Хотя ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, вы можете установить ту, которая лучше всего подходит для ваших нужд. Современные коммуникационные возможности представлены Bluetooth версии 5.3 для беспроводного подключения периферийных устройств. Удобство работы в темное время суток обеспечивается подсветкой клавиатуры. Для дополнительной безопасности предусмотрен сканер отпечатка пальца, который надежно защищает ваши данные. Lenovo также предлагает один порт USB Type-C для подключения современных устройств, обеспечивая быстрый обмен данными и удобство подзарядки. Питается ноутбук от батареи типа Li-Pol, что обеспечивает длительное время автономной работы и стабильную производительность на протяжении всего дня. Этот ноутбук Lenovo — идеальный выбор для тех, кто ценит баланс между мощностью, мобильностью и современными технологиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006CIG) - по цене 83070 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...