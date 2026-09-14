Ноутбук HP 250R G9 Core 5 120U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C68Z0AT)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP 250R G9 Core 5 120U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C68Z0AT)
Ноутбук HP — это сочетание производительности и стиля, который прекрасно подойдет как для работы, так и для развлечений. Его легкий вес в 1,74 кг делает его идеальным компаньоном для использования в дороге. Оснащенный 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, он обеспечивает четкое и яркое изображение, что идеально подходит для просмотра мультимедиа и работы с документами. Под капотом этого устройства находится мощный 10-ядерный процессор от Intel, обеспечивающий высокую производительность и быструю многозадачность. 16 ГБ оперативной памяти позволяют легко справляться с ресурсоемкими приложениями, а SSD-накопитель объемом 1024 ГБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и достаточное пространство для хранения всех ваших файлов. Ноутбук оснащен встроенным кард-ридером, упрощающим перенос данных с SD-карт. Современный Bluetooth версии 5.2 обеспечивает надежную и быструю связь с беспроводными устройствами. Для подключения периферийных устройств предусмотрен порт USB Type-C, который обеспечивает высокую скорость передачи данных и может использоваться для зарядки. Корпус ноутбука выполнен из пластика, что делает его прочным и легким, а отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователям выбрать и установить ту ОС, которая наиболее соответствует их требованиям. Этот ноутбук HP — отличный выбор для тех, кто ищет баланс между мощностью, функциональностью и мобильностью.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP 250R G9 Core 5 120U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C68Z0AT)