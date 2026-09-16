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Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1099) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1099)

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Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1099) - фото 1
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1099) - фото 2
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1099) - фото 3
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1099) - фото 4
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1099) - фото 5
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1099) - фото 6
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1099) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Modern 15
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1099) - фото 1
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1099) - фото 2
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1099) - фото 3
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1099) - фото 4
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1099) - фото 5
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1099) - фото 6
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1099) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 800 руб. 
Начислим 1357 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734450
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1099)
84 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 15
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Энергоемкость батареи
46.8 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.85

Описание товара Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1099)

Ноутбук MSI – это современное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и высокую производительность, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Он весит всего 1,7 кг, что делает его удобным для переноски и использования в любых условиях. Дисплей диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 обеспечивает яркое и четкое изображение, а матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и естественную цветопередачу. Встроенный кард-ридер позволяет с легкостью работать с файлами на различных носителях. Под капотом ноутбука находится мощный процессор от Intel с тактовой частотой 1,8 ГГц, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR4 обеспечивает плавную работу системы и быструю обработку задач. Для хранения данных предусмотрено 512 ГБ SSD, что позволяет быстро загружать приложения и иметь достаточное пространство для хранения важной информации. Ноутбук оснащен новейшей версией Bluetooth 5.3, обеспечивающей надежное и быстрое подключение к различным устройствам. Корпус из прочного пластика выполнен в элегантном сером цвете, что придаёт устройству современный и привлекательный внешний вид. Работает ноутбук под управлением операционной системы Windows 11 Pro, предоставляющей пользователю широкий набор функций для продуктивной работы и удобной многозадачности. Этот ноутбук MSI – отличный выбор для тех, кто ценит баланс между портативностью, мощностью и стильным дизайном.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1099)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 15
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Энергоемкость батареи
46.8 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI – это современное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и высокую производительность, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Он весит всего 1,7 кг, что делает его удобным для переноски и использования в любых условиях. Дисплей диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 обеспечивает яркое и четкое изображение, а матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и естественную цветопередачу. Встроенный кард-ридер позволяет с легкостью работать с файлами на различных носителях. Под капотом ноутбука находится мощный процессор от Intel с тактовой частотой 1,8 ГГц, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR4 обеспечивает плавную работу системы и быструю обработку задач. Для хранения данных предусмотрено 512 ГБ SSD, что позволяет быстро загружать приложения и иметь достаточное пространство для хранения важной информации. Ноутбук оснащен новейшей версией Bluetooth 5.3, обеспечивающей надежное и быстрое подключение к различным устройствам. Корпус из прочного пластика выполнен в элегантном сером цвете, что придаёт устройству современный и привлекательный внешний вид. Работает ноутбук под управлением операционной системы Windows 11 Pro, предоставляющей пользователю широкий набор функций для продуктивной работы и удобной многозадачности. Этот ноутбук MSI – отличный выбор для тех, кто ценит баланс между портативностью, мощностью и стильным дизайном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1099) - по цене 84800 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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