Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1200RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1200)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1200RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1200)
Ноутбук MSI — это стильное и производительное устройство, которое объединяет в себе все необходимые функции для комфортной работы и развлечений. С диагональю экрана 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080, вы получите яркое и четкое изображение благодаря матрице типа IPS, которая обеспечивает широкие углы обзора и точную передачу цветов. Этот ноутбук весит всего 1,7 кг, что делает его удобным для переноски. Он выполнен в элегантном черном корпусе из прочного пластика, что подчеркивает его современный дизайн. Производительность устройства обеспечивается процессором от компании Intel с частотой 1,4 ГГц, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти DDR4 позволяет легко справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Объем SSD на 512 Гб обеспечивает высокую скорость загрузки системы и позволяет хранить большое количество данных. Встроенный кард-ридер расширяет возможности подключения внешних устройств, а также имеется поддержка новейшего стандарта Bluetooth v5.3 для беспроводного взаимодействия с девайсами. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Home, предлагая пользовательский интерфейс с множеством современных функций и улучшенной безопасностью. Ноутбук MSI — это надежное и высокопроизводительное решение для повседневного использования, которое сочетает в себе передовые технологии и высокое качество сборки.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Черный, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 79 280 руб. 96 860 руб.19820 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 14" (8A600EA)
-
В наличииЦена 80 950 руб.20238 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb ...
-
В наличииЦена 81 500 руб.20375 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14" OLED Core Ultra 5 32...
-
В наличииЦена 81 580 руб.20395 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 81 740 руб.20435 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 81 740 руб.20435 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 81 740 руб.20435 руб. в СплитHP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14" {WUXGA Ultra 5 125U/1*16...
-
В наличииЦена 82 370 руб.20593 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook 15.6" P1503CVA-I716512B0D IPSl Core 7 24...
-
В наличииЦена 82 370 руб.20593 руб. в СплитASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6" {FHD IP...
-
В наличииЦена 82 530 руб.20633 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 82 530 руб.20633 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 83 180 руб.20795 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel G...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Черный, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1200RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1200)