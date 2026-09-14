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Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1200RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1200) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1200RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1200)

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Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1200RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1200) - фото 1
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1200RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1200) - фото 2
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1200RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1200) - фото 3
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1200RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1200) - фото 4
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1200RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1200) - фото 5
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1200RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1200) - фото 6
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1200RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1200) - фото 7
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1200RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1200) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Modern 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1200RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1200) - фото 1
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1200RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1200) - фото 2
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1200RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1200) - фото 3
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1200RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1200) - фото 4
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1200RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1200) - фото 5
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1200RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1200) - фото 6
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1200RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1200) - фото 7
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1200RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1200) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734449
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Энергоемкость батареи
46.8 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1200RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1200)

Ноутбук MSI — это стильное и производительное устройство, которое объединяет в себе все необходимые функции для комфортной работы и развлечений. С диагональю экрана 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080, вы получите яркое и четкое изображение благодаря матрице типа IPS, которая обеспечивает широкие углы обзора и точную передачу цветов. Этот ноутбук весит всего 1,7 кг, что делает его удобным для переноски. Он выполнен в элегантном черном корпусе из прочного пластика, что подчеркивает его современный дизайн. Производительность устройства обеспечивается процессором от компании Intel с частотой 1,4 ГГц, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти DDR4 позволяет легко справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Объем SSD на 512 Гб обеспечивает высокую скорость загрузки системы и позволяет хранить большое количество данных. Встроенный кард-ридер расширяет возможности подключения внешних устройств, а также имеется поддержка новейшего стандарта Bluetooth v5.3 для беспроводного взаимодействия с девайсами. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Home, предлагая пользовательский интерфейс с множеством современных функций и улучшенной безопасностью. Ноутбук MSI — это надежное и высокопроизводительное решение для повседневного использования, которое сочетает в себе передовые технологии и высокое качество сборки.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1200RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1200)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Энергоемкость батареи
46.8 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI — это стильное и производительное устройство, которое объединяет в себе все необходимые функции для комфортной работы и развлечений. С диагональю экрана 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080, вы получите яркое и четкое изображение благодаря матрице типа IPS, которая обеспечивает широкие углы обзора и точную передачу цветов. Этот ноутбук весит всего 1,7 кг, что делает его удобным для переноски. Он выполнен в элегантном черном корпусе из прочного пластика, что подчеркивает его современный дизайн. Производительность устройства обеспечивается процессором от компании Intel с частотой 1,4 ГГц, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти DDR4 позволяет легко справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Объем SSD на 512 Гб обеспечивает высокую скорость загрузки системы и позволяет хранить большое количество данных. Встроенный кард-ридер расширяет возможности подключения внешних устройств, а также имеется поддержка новейшего стандарта Bluetooth v5.3 для беспроводного взаимодействия с девайсами. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Home, предлагая пользовательский интерфейс с множеством современных функций и улучшенной безопасностью. Ноутбук MSI — это надежное и высокопроизводительное решение для повседневного использования, которое сочетает в себе передовые технологии и высокое качество сборки.
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Отзывы


Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1200RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1200) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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