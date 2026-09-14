Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047)
Ноутбук MSI — это высокопроизводительное устройство, предназначенное для пользователей, которым необходимы мощные технические характеристики и надежность. Данная модель оснащена процессором AMD серии Ryzen 7 с частотой 3,8 ГГц, что обеспечит высокую скорость обработки данных для любых задач, от офисной работы до требовательных игр и многозадачности. С диагональю экрана 17,3 дюйма и разрешением 1920x1080, ноутбук предлагает невероятно четкое изображение, а матрица IPS гарантирует отличные углы обзора и яркие, насыщенные цвета. Частота обновления экрана составляет 144 Гц, что делает его идеальным выбором для геймеров и тех, кто ценит плавность отображения. Верхняя планка по производительности подкрепляется 16 Гб оперативной памяти DDR5, что обеспечивает быстрый отклик системы и многооконный режим без задержек. Хранилище представлено SSD объемом 512 Гб, что способствует мгновенному запуску системы и приложений, а также большой вместимости для ваших файлов и игр. Устройство поддерживает новейший стандарт Bluetooth v5.3 для быстрого и стабильного подключения беспроводных аксессуаров. Вес ноутбука составляет 2,5 кг, что делает его достаточно портативным, несмотря на размеры экрана. Ноутбук поставляется в стильном черном цвете и изначально работает под управлением операционной системы DOS, что дает пользователю свободу выбора и установки предпочитаемой OS. MSI известен своим вниманием к качеству и надежностью, и этот ноутбук не исключение, предлагая идеальный баланс между производительностью и функциональностью.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047)