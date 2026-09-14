Top.Mail.Ru
Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013) - фото 6
Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013) - фото 7
Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013) - фото 8
Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg 15 Max
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013) - фото 6
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013) - фото 7
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013) - фото 8
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
145 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734444
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15 Max
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.57

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013)

Ноутбук MSI — это высокопроизводительное устройство, идеально подходящее как для профессиональных задач, так и для развлечений. Этот ноутбук обладает современными характеристиками, которые удовлетворят всех, кто ценит скорость и надежность. Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, обеспечивающим четкое и яркое изображение. Сердцем устройства является 10-ядерный процессор от компании Intel, который гарантирует быструю обработку данных и многозадачность. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб, что позволяет без задержек работать с несколькими приложениями одновременно. Для хранения данных предусмотрен вместительный SSD-накопитель объемом 1024 Гб, обеспечивающий мгновенный доступ к файлам и быструю загрузку системы. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти обеспечивает отличное качество графики, что делает этот ноутбук идеальным выбором для геймеров и дизайнеров. Ноутбук весит всего 2 кг, что делает его удобно портативным. Он оснащен клавиатурой с подсветкой, позволяющей комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. Современная версия Bluetooth v5.3 обеспечивает стабильное беспроводное соединение с различными устройствами. Устройство поставляется с операционной системой DOS, предоставляя пользователям гибкость при выборе предпочтительной операционной системы для установки. Этот ноутбук MSI — мощный и надежный инструмент для работы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15 Max
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI — это высокопроизводительное устройство, идеально подходящее как для профессиональных задач, так и для развлечений. Этот ноутбук обладает современными характеристиками, которые удовлетворят всех, кто ценит скорость и надежность. Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, обеспечивающим четкое и яркое изображение. Сердцем устройства является 10-ядерный процессор от компании Intel, который гарантирует быструю обработку данных и многозадачность. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб, что позволяет без задержек работать с несколькими приложениями одновременно. Для хранения данных предусмотрен вместительный SSD-накопитель объемом 1024 Гб, обеспечивающий мгновенный доступ к файлам и быструю загрузку системы. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти обеспечивает отличное качество графики, что делает этот ноутбук идеальным выбором для геймеров и дизайнеров. Ноутбук весит всего 2 кг, что делает его удобно портативным. Он оснащен клавиатурой с подсветкой, позволяющей комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. Современная версия Bluetooth v5.3 обеспечивает стабильное беспроводное соединение с различными устройствами. Устройство поставляется с операционной системой DOS, предоставляя пользователям гибкость при выборе предпочтительной операционной системы для установки. Этот ноутбук MSI — мощный и надежный инструмент для работы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...