Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-578S Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAAEM.002)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-578S Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAAEM.002)
Ноутбук Acer сочетает в себе высокую производительность и современные технологии, идеально подходящие как для работы, так и для развлечений. Это устройство весит всего 1,95 кг, что делает его удобным для переноски и использования в различных условиях. Экран размером 16 дюймов диагонали с разрешением 1920x1200 пикселей и матрицей IPS обеспечивает яркое и четкое изображение с широкими углами обзора, идеально подходит для работы с графикой или просмотра фильмов. Под капотом данного ноутбука находится процессор от Intel, который в паре с 16 Гб оперативной памяти DDR5 гарантирует плавную и быструю работу устройства, даже при многозадачности или запуске ресурсоемких приложений. Объём SSD на 512 Гб обеспечивает достаточно места для хранения всех необходимых файлов и ускоряет время загрузки системы и приложений. В ноутбуке установлена дискретная видеокарта, что делает его подходящим для видеомонтажа и большинства современных игр. Устройство оснащено современным модулем Bluetooth версии 5.0, что обеспечивает стабильное и быстрое подключение к различным беспроводным аксессуарам. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика, что, несмотря на лёгкий вес, добавляет ему крепости и долговечности. Присутствие подсветки клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях плохой освещенности. Помимо этого, ноутбук оборудован одним портом USB Type-C, что обеспечивает удобство подключения к современным периферийным устройствам. Стоит отметить, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователям самостоятельно выбрать и установить ОС по своему предпочтению. Ноутбук Acer — это превосходное сочетание современных технологий, производительности и удобства в стильном и компактном корпусе.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-578S Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAAEM.002)