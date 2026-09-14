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Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-578S Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAAEM.002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-578S Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAAEM.002)

Отзывы(0)
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Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-578S Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAAEM.002) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-578S Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAAEM.002) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-578S Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAAEM.002) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-578S Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAAEM.002) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-578S Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAAEM.002) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-578S Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAAEM.002) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Nitro Lite 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-578S Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAAEM.002) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-578S Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAAEM.002) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-578S Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAAEM.002) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-578S Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAAEM.002) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-578S Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAAEM.002) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-578S Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAAEM.002) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734438
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro Lite 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-578S Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAAEM.002)

Ноутбук Acer сочетает в себе высокую производительность и современные технологии, идеально подходящие как для работы, так и для развлечений. Это устройство весит всего 1,95 кг, что делает его удобным для переноски и использования в различных условиях. Экран размером 16 дюймов диагонали с разрешением 1920x1200 пикселей и матрицей IPS обеспечивает яркое и четкое изображение с широкими углами обзора, идеально подходит для работы с графикой или просмотра фильмов. Под капотом данного ноутбука находится процессор от Intel, который в паре с 16 Гб оперативной памяти DDR5 гарантирует плавную и быструю работу устройства, даже при многозадачности или запуске ресурсоемких приложений. Объём SSD на 512 Гб обеспечивает достаточно места для хранения всех необходимых файлов и ускоряет время загрузки системы и приложений. В ноутбуке установлена дискретная видеокарта, что делает его подходящим для видеомонтажа и большинства современных игр. Устройство оснащено современным модулем Bluetooth версии 5.0, что обеспечивает стабильное и быстрое подключение к различным беспроводным аксессуарам. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика, что, несмотря на лёгкий вес, добавляет ему крепости и долговечности. Присутствие подсветки клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях плохой освещенности. Помимо этого, ноутбук оборудован одним портом USB Type-C, что обеспечивает удобство подключения к современным периферийным устройствам. Стоит отметить, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователям самостоятельно выбрать и установить ОС по своему предпочтению. Ноутбук Acer — это превосходное сочетание современных технологий, производительности и удобства в стильном и компактном корпусе.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-578S Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAAEM.002)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro Lite 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer сочетает в себе высокую производительность и современные технологии, идеально подходящие как для работы, так и для развлечений. Это устройство весит всего 1,95 кг, что делает его удобным для переноски и использования в различных условиях. Экран размером 16 дюймов диагонали с разрешением 1920x1200 пикселей и матрицей IPS обеспечивает яркое и четкое изображение с широкими углами обзора, идеально подходит для работы с графикой или просмотра фильмов. Под капотом данного ноутбука находится процессор от Intel, который в паре с 16 Гб оперативной памяти DDR5 гарантирует плавную и быструю работу устройства, даже при многозадачности или запуске ресурсоемких приложений. Объём SSD на 512 Гб обеспечивает достаточно места для хранения всех необходимых файлов и ускоряет время загрузки системы и приложений. В ноутбуке установлена дискретная видеокарта, что делает его подходящим для видеомонтажа и большинства современных игр. Устройство оснащено современным модулем Bluetooth версии 5.0, что обеспечивает стабильное и быстрое подключение к различным беспроводным аксессуарам. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика, что, несмотря на лёгкий вес, добавляет ему крепости и долговечности. Присутствие подсветки клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях плохой освещенности. Помимо этого, ноутбук оборудован одним портом USB Type-C, что обеспечивает удобство подключения к современным периферийным устройствам. Стоит отметить, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователям самостоятельно выбрать и установить ОС по своему предпочтению. Ноутбук Acer — это превосходное сочетание современных технологий, производительности и удобства в стильном и компактном корпусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-578S Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAAEM.002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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