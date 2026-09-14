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Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VA-BQ250 Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" WVA FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (90NB13Y1-M01FT0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VA-BQ250 Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" WVA FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (90NB13Y1-M01FT0)

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Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VA-BQ250 Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; WVA FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (90NB13Y1-M01FT0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734437
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 15
Серия процессора
Intel Core i5
Количество ядер процессора
10
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.48

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VA-BQ250 Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" WVA FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (90NB13Y1-M01FT0)

Ноутбук Asus весит всего 1,7 кг — истинная лёгкость для ежедневных поездок и работы вне дома. Большой экран 15,6 дюйма с IPS-матрицей и разрешением 1920x1080 порадует насыщенной и чёткой картинкой — удобно и для фильмов, и для учёбы, и для работы с документами. Восьмигиговая оперативная память и SSD на 512 Гб обеспечивают быструю загрузку программ и плавную работу без подвисаний. Процессор Intel подходит для задач разного уровня — от интернет-сёрфинга до работы с медиа. Современная версия Bluetooth 5.2 делает подключение аксессуаров удобным и стабильным. Один USB 2.0 и один USB Type-C — для самых востребованных подключений. Ноутбук идёт с Windows 11 Home, чтобы можно было начать работать сразу после покупки.



Теги товара: Для дома, Intel Core i5

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VA-BQ250 Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" WVA FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (90NB13Y1-M01FT0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 15
Серия процессора
Intel Core i5
Количество ядер процессора
10
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Описание
Ноутбук Asus весит всего 1,7 кг — истинная лёгкость для ежедневных поездок и работы вне дома. Большой экран 15,6 дюйма с IPS-матрицей и разрешением 1920x1080 порадует насыщенной и чёткой картинкой — удобно и для фильмов, и для учёбы, и для работы с документами. Восьмигиговая оперативная память и SSD на 512 Гб обеспечивают быструю загрузку программ и плавную работу без подвисаний. Процессор Intel подходит для задач разного уровня — от интернет-сёрфинга до работы с медиа. Современная версия Bluetooth 5.2 делает подключение аксессуаров удобным и стабильным. Один USB 2.0 и один USB Type-C — для самых востребованных подключений. Ноутбук идёт с Windows 11 Home, чтобы можно было начать работать сразу после покупки.


Теги товара: Для дома, Intel Core i5
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VA-BQ250 Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" WVA FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (90NB13Y1-M01FT0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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