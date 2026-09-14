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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M5S0JG00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M5S0JG00)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M5S0JG00) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M5S0JG00) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M5S0JG00) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M5S0JG00) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M5S0JG00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad E16 G2
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M5S0JG00) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M5S0JG00) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M5S0JG00) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M5S0JG00) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M5S0JG00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734435
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E16 G2
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7735HS
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.94

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M5S0JG00)

Ноутбук Lenovo представляет собой мощное и стильное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Оснащённый восьмиядерным процессором от AMD и графическим контроллером AMD Radeon 680M, этот ноутбук обеспечивает высокую производительность и четкость изображения. Диагональ экрана составляет 16 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей, что гарантирует яркое и детализированное изображение для всех ваших задач. Вес устройства составляет 1,78 кг, благодаря чему ноутбук остаётся достаточно портативным для транспортировки. Среди других особенностей стоит отметить 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD-накопителя, что гарантирует быстродействие и достаточно места для хранения ваших файлов. Материал корпуса выполнен из высококачественного пластика, обеспечивающего легкость и прочность конструкции. Ноутбук поддерживает современный стандарт беспроводной связи Bluetooth v5.3, а наличие сканера отпечатка пальца обеспечивает высокую степень безопасности и удобный доступ к системе. Кроме того, устройство оснащено клавиатурой с подсветкой, которая упрощает работу в условиях низкой освещенности. Тип аккумулятора – Li-Pol, что обеспечивает длительное время работы устройства без подзарядки. Также стоит отметить отсутствие предустановленной операционной системы, что дает вам свободу выбора и установки ОС по вашему усмотрению. Этот ноутбук идеально подойдет для пользователей, которые ценят производительность, безопасность и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M5S0JG00)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E16 G2
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
7735HS
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo представляет собой мощное и стильное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Оснащённый восьмиядерным процессором от AMD и графическим контроллером AMD Radeon 680M, этот ноутбук обеспечивает высокую производительность и четкость изображения. Диагональ экрана составляет 16 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей, что гарантирует яркое и детализированное изображение для всех ваших задач. Вес устройства составляет 1,78 кг, благодаря чему ноутбук остаётся достаточно портативным для транспортировки. Среди других особенностей стоит отметить 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD-накопителя, что гарантирует быстродействие и достаточно места для хранения ваших файлов. Материал корпуса выполнен из высококачественного пластика, обеспечивающего легкость и прочность конструкции. Ноутбук поддерживает современный стандарт беспроводной связи Bluetooth v5.3, а наличие сканера отпечатка пальца обеспечивает высокую степень безопасности и удобный доступ к системе. Кроме того, устройство оснащено клавиатурой с подсветкой, которая упрощает работу в условиях низкой освещенности. Тип аккумулятора – Li-Pol, что обеспечивает длительное время работы устройства без подзарядки. Также стоит отметить отсутствие предустановленной операционной системы, что дает вам свободу выбора и установки ОС по вашему усмотрению. Этот ноутбук идеально подойдет для пользователей, которые ценят производительность, безопасность и стиль в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M5S0JG00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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