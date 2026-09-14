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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AXIG) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AXIG)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AXIG) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AXIG) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AXIG) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AXIG) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AXIG) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad E14 G6
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AXIG) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AXIG) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AXIG) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AXIG) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AXIG) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734434
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad E14 G6
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.53

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AXIG)

Ноутбуки Lenovo представляют собой идеальное сочетание производительности и элегантности, обеспечивая пользователям превосходное качество и функциональность. Этот конкретный ноутбук обладает рядом впечатляющих характеристик, которые удовлетворят потребности как профессионалов, так и студентов. Начнем с внешнего вида: корпус устройства выполнен из алюминия, что обеспечивает не только стильный и современный внешний вид, но и прочность и долговечность. Вес ноутбука составляет всего 1,42 кг, что делает его легким и удобным для повседневного использования и переноски. На ноутбуке установлен 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 пикселей, обеспечивающий четкое и яркое изображение, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Подсветка клавиатуры позволяет работать в условиях низкой освещенности, а наличие сканера отпечатка пальца обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Внутри ноутбук оснащен мощным процессором серии Intel Core Ultra 7, что вкупе с 16 Гб оперативной памяти позволяет справляться с самыми ресурсоемкими задачами и многозадачностью. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, обеспечивающий быстрый доступ к файлам и программам. Благодаря версии Bluetooth 5.3, ноутбук может легко подключаться к различным устройствам без каких-либо задержек. Два порта USB Type-C обеспечивают высокоскоростную передачу данных и возможность подключения различных периферийных устройств. Ноутбук поступает без предустановленной операционной системы, что дает пользователям свободу выбора идеально подходящей для их нужд ОС. Встроенная видеокарта позволяет работать с графикой на базовом уровне, а энергоэффективный аккумулятор типа Li-Pol гарантирует длительное время автономной работы. В целом, ноутбук Lenovo — это надежное решение для тех, кто ценит производительность, мобильность и качество в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AXIG)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad E14 G6
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки Lenovo представляют собой идеальное сочетание производительности и элегантности, обеспечивая пользователям превосходное качество и функциональность. Этот конкретный ноутбук обладает рядом впечатляющих характеристик, которые удовлетворят потребности как профессионалов, так и студентов. Начнем с внешнего вида: корпус устройства выполнен из алюминия, что обеспечивает не только стильный и современный внешний вид, но и прочность и долговечность. Вес ноутбука составляет всего 1,42 кг, что делает его легким и удобным для повседневного использования и переноски. На ноутбуке установлен 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 пикселей, обеспечивающий четкое и яркое изображение, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Подсветка клавиатуры позволяет работать в условиях низкой освещенности, а наличие сканера отпечатка пальца обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Внутри ноутбук оснащен мощным процессором серии Intel Core Ultra 7, что вкупе с 16 Гб оперативной памяти позволяет справляться с самыми ресурсоемкими задачами и многозадачностью. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, обеспечивающий быстрый доступ к файлам и программам. Благодаря версии Bluetooth 5.3, ноутбук может легко подключаться к различным устройствам без каких-либо задержек. Два порта USB Type-C обеспечивают высокоскоростную передачу данных и возможность подключения различных периферийных устройств. Ноутбук поступает без предустановленной операционной системы, что дает пользователям свободу выбора идеально подходящей для их нужд ОС. Встроенная видеокарта позволяет работать с графикой на базовом уровне, а энергоэффективный аккумулятор типа Li-Pol гарантирует длительное время автономной работы. В целом, ноутбук Lenovo — это надежное решение для тех, кто ценит производительность, мобильность и качество в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AXIG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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