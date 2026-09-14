Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AXIG)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AXIG)
Ноутбуки Lenovo представляют собой идеальное сочетание производительности и элегантности, обеспечивая пользователям превосходное качество и функциональность. Этот конкретный ноутбук обладает рядом впечатляющих характеристик, которые удовлетворят потребности как профессионалов, так и студентов. Начнем с внешнего вида: корпус устройства выполнен из алюминия, что обеспечивает не только стильный и современный внешний вид, но и прочность и долговечность. Вес ноутбука составляет всего 1,42 кг, что делает его легким и удобным для повседневного использования и переноски. На ноутбуке установлен 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 пикселей, обеспечивающий четкое и яркое изображение, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Подсветка клавиатуры позволяет работать в условиях низкой освещенности, а наличие сканера отпечатка пальца обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Внутри ноутбук оснащен мощным процессором серии Intel Core Ultra 7, что вкупе с 16 Гб оперативной памяти позволяет справляться с самыми ресурсоемкими задачами и многозадачностью. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, обеспечивающий быстрый доступ к файлам и программам. Благодаря версии Bluetooth 5.3, ноутбук может легко подключаться к различным устройствам без каких-либо задержек. Два порта USB Type-C обеспечивают высокоскоростную передачу данных и возможность подключения различных периферийных устройств. Ноутбук поступает без предустановленной операционной системы, что дает пользователям свободу выбора идеально подходящей для их нужд ОС. Встроенная видеокарта позволяет работать с графикой на базовом уровне, а энергоэффективный аккумулятор типа Li-Pol гарантирует длительное время автономной работы. В целом, ноутбук Lenovo — это надежное решение для тех, кто ценит производительность, мобильность и качество в одном устройстве.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AXIG)