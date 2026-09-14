Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B49ZPPT)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B49ZPPT)
Ноутбук HP предлагает сочетание высокой производительности и современного дизайна. Оснащенный 16-дюймовым IPS экраном с разрешением 1920x1200, он обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее как для работы, так и для мультимедийных развлечений. Корпус из пластика придает устройству легкость, его вес составляет всего 1,74 кг, что делает этот ноутбук отличным выбором для пользователей, которым важна мобильность. Под капотом ноутбука скрывается мощный процессор от Intel с 12 ядрами, что обеспечивает быструю и эффективную работу в многозадачном режиме. Устройство оборудовано 8 ГБ оперативной памяти типа DDR5, что дополнительно улучшает его способность справляться с требующими больших ресурсов задачами. 512 ГБ SSD обеспечивает достаточное место для хранения данных с высокой скоростью чтения и записи. Особое внимание заслуживает безопасность и комфорт использования данной модели. Клавиатура с подсветкой позволит легко работать в условиях низкой освещенности, а сканер отпечатка пальца обеспечит быстрый и безопасный доступ к данным. Благодаря двум портам USB Type-C и поддержке Bluetooth версии 5.3, ноутбук HP предлагает широкий спектр возможностей для подключения и передачи данных. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, пользователи могут выбрать и установить наиболее подходящий для них вариант. Этот ноутбук HP представляет собой оптимальное решение для тех, кто ищет баланс между мощностью, мобильностью и удобством использования.
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Теги товара: Для 3d моделирования, Мощные, Для дизайнера, Для работы, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B49ZPPT)