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Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B49ZPPT) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B49ZPPT)

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Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B49ZPPT)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 460 G11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734432
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 460 G11
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.67

Описание товара Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B49ZPPT)

Ноутбук HP предлагает сочетание высокой производительности и современного дизайна. Оснащенный 16-дюймовым IPS экраном с разрешением 1920x1200, он обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее как для работы, так и для мультимедийных развлечений. Корпус из пластика придает устройству легкость, его вес составляет всего 1,74 кг, что делает этот ноутбук отличным выбором для пользователей, которым важна мобильность. Под капотом ноутбука скрывается мощный процессор от Intel с 12 ядрами, что обеспечивает быструю и эффективную работу в многозадачном режиме. Устройство оборудовано 8 ГБ оперативной памяти типа DDR5, что дополнительно улучшает его способность справляться с требующими больших ресурсов задачами. 512 ГБ SSD обеспечивает достаточное место для хранения данных с высокой скоростью чтения и записи. Особое внимание заслуживает безопасность и комфорт использования данной модели. Клавиатура с подсветкой позволит легко работать в условиях низкой освещенности, а сканер отпечатка пальца обеспечит быстрый и безопасный доступ к данным. Благодаря двум портам USB Type-C и поддержке Bluetooth версии 5.3, ноутбук HP предлагает широкий спектр возможностей для подключения и передачи данных. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, пользователи могут выбрать и установить наиболее подходящий для них вариант. Этот ноутбук HP представляет собой оптимальное решение для тех, кто ищет баланс между мощностью, мобильностью и удобством использования.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B49ZPPT)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 460 G11
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP предлагает сочетание высокой производительности и современного дизайна. Оснащенный 16-дюймовым IPS экраном с разрешением 1920x1200, он обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее как для работы, так и для мультимедийных развлечений. Корпус из пластика придает устройству легкость, его вес составляет всего 1,74 кг, что делает этот ноутбук отличным выбором для пользователей, которым важна мобильность. Под капотом ноутбука скрывается мощный процессор от Intel с 12 ядрами, что обеспечивает быструю и эффективную работу в многозадачном режиме. Устройство оборудовано 8 ГБ оперативной памяти типа DDR5, что дополнительно улучшает его способность справляться с требующими больших ресурсов задачами. 512 ГБ SSD обеспечивает достаточное место для хранения данных с высокой скоростью чтения и записи. Особое внимание заслуживает безопасность и комфорт использования данной модели. Клавиатура с подсветкой позволит легко работать в условиях низкой освещенности, а сканер отпечатка пальца обеспечит быстрый и безопасный доступ к данным. Благодаря двум портам USB Type-C и поддержке Bluetooth версии 5.3, ноутбук HP предлагает широкий спектр возможностей для подключения и передачи данных. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, пользователи могут выбрать и установить наиболее подходящий для них вариант. Этот ноутбук HP представляет собой оптимальное решение для тех, кто ищет баланс между мощностью, мобильностью и удобством использования.
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Отзывы


Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B49ZPPT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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