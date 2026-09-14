Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh
Ноутбук Osio — это сочетание стильного дизайна и мощной начинки, созданное для современных пользователей, которым важны как производительность, так и портативность. Оснащенный 16,1-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 и IPS-матрицей, он обеспечивает яркое и четкое изображение, подходящее для работы и развлечений. Под капотом ноутбука находится процессор от Intel с частотой 1,3 ГГц, поддерживаемый 16 Гб оперативной памяти типа DDR4, что делает устройство идеальным для многозадачности и интенсивных рабочих задач. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics обеспечивает качественную обработку графики, что идеально подходит для работы с графическими приложениями и мультимедиа. Ноутбук также оснащен SSD-диском емкостью 512 Гб, что гарантирует быструю загрузку системы и приложений, а встроенный кард-ридер добавляет удобства при работе с различными типами карт памяти. Всё это заключено в элегантном корпусе из алюминия, что не только придает устройству премиальный вид, но и способствует его легкости — всего 1,77 кг, что удобно для тех, кто всегда в движении. Поддержка Bluetooth версии v4.2 расширяет возможности подключения беспроводных устройств, что делает ноутбук Osio ещё более функциональным. Несмотря на то, что устройство поставляется без предустановленной операционной системы, это даёт пользователям свободу выбора подходящей платформы для их нужд. Ноутбук Osio — это надежный инструмент для повседневных задач, который совмещает в себе современный дизайн и передовые технологии.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 66 360 руб.16590 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb,...
-
В наличииЦена 66 520 руб.16630 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 ...
-
В наличииЦена 66 670 руб.16668 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 16" IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb S...
-
В наличииЦена 66 670 руб.16668 руб. в СплитНоутбук HP PROBOOK 460 G11 U5-125U 16" 8GB/512GB SSD Silver (B9Z...
-
В наличииЦена 66 890 руб.16723 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 1342...
-
В наличииЦена 66 890 руб.16723 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X 16" IPS Core i5-13420H 16Gb/...
-
В наличииЦена 66 890 руб.16723 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered ...
-
В наличииЦена 67 470 руб.16868 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6" IPS FHD silver (Co...
-
В наличииЦена 67 470 руб.16868 руб. в СплитНоутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 67 830 руб.16958 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb...
-
В наличииЦена 68 260 руб.17065 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D...
-
В наличииЦена 68 910 руб.17228 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/5...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh