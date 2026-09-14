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Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh

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Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 1
Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 2
Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 3
Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 4
Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 5
Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 6
Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 7
Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 8
Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 9
Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 10
Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Osio FocusLine F160i-015
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16.1
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 1
  • Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 2
  • Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 3
  • Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 4
  • Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 5
  • Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 6
  • Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 7
  • Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 8
  • Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 9
  • Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 10
  • Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734430
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Характеристики

Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Osio FocusLine F160i-015
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.77

Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh

Ноутбук Osio — это сочетание стильного дизайна и мощной начинки, созданное для современных пользователей, которым важны как производительность, так и портативность. Оснащенный 16,1-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 и IPS-матрицей, он обеспечивает яркое и четкое изображение, подходящее для работы и развлечений. Под капотом ноутбука находится процессор от Intel с частотой 1,3 ГГц, поддерживаемый 16 Гб оперативной памяти типа DDR4, что делает устройство идеальным для многозадачности и интенсивных рабочих задач. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics обеспечивает качественную обработку графики, что идеально подходит для работы с графическими приложениями и мультимедиа. Ноутбук также оснащен SSD-диском емкостью 512 Гб, что гарантирует быструю загрузку системы и приложений, а встроенный кард-ридер добавляет удобства при работе с различными типами карт памяти. Всё это заключено в элегантном корпусе из алюминия, что не только придает устройству премиальный вид, но и способствует его легкости — всего 1,77 кг, что удобно для тех, кто всегда в движении. Поддержка Bluetooth версии v4.2 расширяет возможности подключения беспроводных устройств, что делает ноутбук Osio ещё более функциональным. Несмотря на то, что устройство поставляется без предустановленной операционной системы, это даёт пользователям свободу выбора подходящей платформы для их нужд. Ноутбук Osio — это надежный инструмент для повседневных задач, который совмещает в себе современный дизайн и передовые технологии.

Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh




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Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Osio FocusLine F160i-015
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Osio — это сочетание стильного дизайна и мощной начинки, созданное для современных пользователей, которым важны как производительность, так и портативность. Оснащенный 16,1-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 и IPS-матрицей, он обеспечивает яркое и четкое изображение, подходящее для работы и развлечений. Под капотом ноутбука находится процессор от Intel с частотой 1,3 ГГц, поддерживаемый 16 Гб оперативной памяти типа DDR4, что делает устройство идеальным для многозадачности и интенсивных рабочих задач. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics обеспечивает качественную обработку графики, что идеально подходит для работы с графическими приложениями и мультимедиа. Ноутбук также оснащен SSD-диском емкостью 512 Гб, что гарантирует быструю загрузку системы и приложений, а встроенный кард-ридер добавляет удобства при работе с различными типами карт памяти. Всё это заключено в элегантном корпусе из алюминия, что не только придает устройству премиальный вид, но и способствует его легкости — всего 1,77 кг, что удобно для тех, кто всегда в движении. Поддержка Bluetooth версии v4.2 расширяет возможности подключения беспроводных устройств, что делает ноутбук Osio ещё более функциональным. Несмотря на то, что устройство поставляется без предустановленной операционной системы, это даёт пользователям свободу выбора подходящей платформы для их нужд. Ноутбук Osio — это надежный инструмент для повседневных задач, который совмещает в себе современный дизайн и передовые технологии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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