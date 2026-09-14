Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh
Ноутбук Osio — это надежное и производительное устройство, идеально подходящее как для повседневных задач, так и для творческих проектов. Оснащенный экраном диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 и матрицей IPS, он обеспечивает яркие и четкие изображения, а также широкие углы обзора для комфортной работы. В основе ноутбука лежит процессор от Intel, работающий на частоте 1,3 ГГц, в сочетании с графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics, что гарантирует плавную работу и достойную производительность в многозадачных режимах. 16 Гб DDR4 оперативной памяти обеспечивает высокую скорость обработки данных, а просторный SSD объемом 512 Гб предоставляет достаточно места для хранения ваших файлов и позволяет ускорить загрузку приложений и системы. С весом всего 1,7 кг, ноутбук Osio является легким и мобильным, идеально подходящим для пользователей, которым важно сочетание мощных технических характеристик и портативности. Благодаря встроенному кард-ридеру у вас есть возможность быстро и легко обмениваться данными. Bluetooth версии 5.2 обеспечивает надежную беспроводную связь с разнообразными устройствами, дополнительно расширяя возможности использования этого ноутбука. Эстетически привлекательный серый корпус подчеркивает элегантность и современный стиль устройства. Работает под управлением операционной системы Uncom, предоставляя пользователям простор для настройки и адаптации под свои личные нужды. Ноутбук Osio — это надежный спутник для работы и развлечений, объединяющий в себе передовые технологии и функциональность.
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Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh