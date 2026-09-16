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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05R00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05R00)

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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05R00) - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05R00) - фото 2
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05R00) - фото 3
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05R00) - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05R00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 14 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05R00) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05R00) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05R00) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05R00) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05R00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734428
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.36

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05R00)

Ноутбук Lenovo — это сочетание продуманного дизайна и мощных характеристик, которые делают его отличным выбором для работы и развлечений. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1200, он обеспечивает четкое и яркое изображение, идеальное для просмотра контента и выполнения повседневных задач. Производительный процессор Intel Core Ultra 5 с 12 ядрами и 16 Гб оперативной памяти гарантирует быструю и плавную работу, справляясь с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Хранилище объемом 512 Гб на SSD позволяет сохранять все необходимые файлы и обеспечивает высокую скорость доступа к данным. Этот ноутбук оснащен современными технологиями, включая Bluetooth версии 5.2 для стабильного беспроводного подключения. К вашим услугам также встроенный кард-ридер и два порта USB Type-C для подключения внешних устройств и быстрой передачи данных. Клавиатура с подсветкой добавляет удобства при работе в условиях недостаточного освещения, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность и быструю авторизацию пользователя. Весом всего 1,36 кг и с корпусом из прочного пластика, данный ноутбук легкий и портативный, позволяя брать его с собой куда угодно. Отсутствие предустановленной операционной системы дает возможность пользователю выбрать и установить ту ОС, которая наилучшим образом соответствует их потребностям. Ноутбук Lenovo — это надежный помощник в любой ситуации, будь то работа, учеба или развлечения.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05R00)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo — это сочетание продуманного дизайна и мощных характеристик, которые делают его отличным выбором для работы и развлечений. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1200, он обеспечивает четкое и яркое изображение, идеальное для просмотра контента и выполнения повседневных задач. Производительный процессор Intel Core Ultra 5 с 12 ядрами и 16 Гб оперативной памяти гарантирует быструю и плавную работу, справляясь с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Хранилище объемом 512 Гб на SSD позволяет сохранять все необходимые файлы и обеспечивает высокую скорость доступа к данным. Этот ноутбук оснащен современными технологиями, включая Bluetooth версии 5.2 для стабильного беспроводного подключения. К вашим услугам также встроенный кард-ридер и два порта USB Type-C для подключения внешних устройств и быстрой передачи данных. Клавиатура с подсветкой добавляет удобства при работе в условиях недостаточного освещения, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность и быструю авторизацию пользователя. Весом всего 1,36 кг и с корпусом из прочного пластика, данный ноутбук легкий и портативный, позволяя брать его с собой куда угодно. Отсутствие предустановленной операционной системы дает возможность пользователю выбрать и установить ту ОС, которая наилучшим образом соответствует их потребностям. Ноутбук Lenovo — это надежный помощник в любой ситуации, будь то работа, учеба или развлечения.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05R00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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