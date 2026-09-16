Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05R00)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05R00)
Ноутбук Lenovo — это сочетание продуманного дизайна и мощных характеристик, которые делают его отличным выбором для работы и развлечений. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1200, он обеспечивает четкое и яркое изображение, идеальное для просмотра контента и выполнения повседневных задач. Производительный процессор Intel Core Ultra 5 с 12 ядрами и 16 Гб оперативной памяти гарантирует быструю и плавную работу, справляясь с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Хранилище объемом 512 Гб на SSD позволяет сохранять все необходимые файлы и обеспечивает высокую скорость доступа к данным. Этот ноутбук оснащен современными технологиями, включая Bluetooth версии 5.2 для стабильного беспроводного подключения. К вашим услугам также встроенный кард-ридер и два порта USB Type-C для подключения внешних устройств и быстрой передачи данных. Клавиатура с подсветкой добавляет удобства при работе в условиях недостаточного освещения, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность и быструю авторизацию пользователя. Весом всего 1,36 кг и с корпусом из прочного пластика, данный ноутбук легкий и портативный, позволяя брать его с собой куда угодно. Отсутствие предустановленной операционной системы дает возможность пользователю выбрать и установить ту ОС, которая наилучшим образом соответствует их потребностям. Ноутбук Lenovo — это надежный помощник в любой ситуации, будь то работа, учеба или развлечения.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 80 520 руб.20130 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16...
-
В наличииЦена 80 840 руб.20210 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb ...
-
В наличииЦена 82 260 руб.20565 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook 15.6" P1503CVA-I716512B0D IPSl Core 7 24...
-
В наличииЦена 82 260 руб.20565 руб. в СплитASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6" {FHD IP...
-
В наличииЦена 82 420 руб.20605 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 82 420 руб.20605 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14" OLED Core Ultra 5 32...
-
В наличииЦена 83 070 руб.20768 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 83 070 руб.20768 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 83 070 руб.20768 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel G...
-
В наличииЦена 83 210 руб.20803 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 83 210 руб.20803 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 83 690 руб.20923 руб. в СплитHP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6" {FHD Touch i5-1335U/...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05R00)