Ноутбук Kvadra Nau LE14U.12.122.001 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 14.1" без ОС graphite WiFi BT (Y22L01CAS116R_8A7DA0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Kvadra Nau LE14U.12.122.001 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 14.1" без ОС graphite WiFi BT (Y22L01CAS116R_8A7DA0)
Ноутбук Kvadra – универсальное решение для работы и развлечений. Этот стильный графитовый ноутбук сочетает в себе высокую производительность и современные технологии, чтобы удовлетворить потребности самых требовательных пользователей. С весом в 1,6 кг, Kvadra легко переносится и станет идеальным компаньоном в поездках или офисе. Его 14,1-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 и IPS матрицей обеспечивает яркое и четкое изображение с широкими углами обзора, что позволяет наслаждаться мультимедийными материалами в высоком качестве. Основой ноутбука служит мощный процессор Intel Core i5 с 10 ядрами и тактовой частотой 1,3 ГГц. Этот процессор обеспечивает высокую производительность при выполнении многозадачных операций и запуска ресурсоемких приложений. 16 ГБ оперативной памяти DDR4 гарантируют бесперебойную работу системы, даже при одновременном использовании нескольких приложений. Объем SSD на 512 ГБ позволяет надежно хранить и быстро загружать все необходимые программы и файлы. Kvadra поставляется без установленной операционной системы, что даёт пользователю свободу выбора и позволяет установить предпочитаемую ОС. Этот ноутбук предназначен для тех, кто ценит производительность, портативность и гибкость, делающие его удобным как для работы, так и для учебы. Все это дополняется элегантным графитовым дизайном, который придаст солидности вашему рабочему пространству.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 121 070 руб.30268 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8052 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 121 380 руб.30345 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512...
-
В наличииЦена 125 350 руб.31338 руб. в СплитНоутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14" OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb S...
-
В наличииЦена 126 860 руб.31715 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 126 930 руб.31733 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1...
-
В наличииЦена 129 310 руб.32328 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 129 390 руб.32348 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0304 Core Ultra 7 258V 32G...
-
В наличииЦена 129 790 руб.32448 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 268V 32Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 132 010 руб.33003 руб. в СплитНоутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16" IPS 16Gb/512Gb (C1...
-
В наличииЦена 132 170 руб.33043 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 830 G11 13.3" Touch Core Ultra 7 155U 16Gb ...
-
В наличииЦена 136 920 руб.34230 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Int...
-
В наличииЦена 138 030 руб.34508 руб. в СплитНоутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX ...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Kvadra Nau LE14U.12.122.001 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 14.1" без ОС graphite WiFi BT (Y22L01CAS116R_8A7DA0)