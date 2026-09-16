Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH)
Ноутбук Huawei предлагает современное сочетание технологий и тонкий стиль, подходящее как для работы, так и для развлечений. Этот ноутбук оснащен 14-дюймовым OLED сенсорным экраном с разрешением 2880x1920, обеспечивая яркие и четкие изображения, а также удобное управление на уровне прикосновений. Корпус изготовлен из прочного и легкого алюминия, что делает его идеальным для мобильной работы, ведь его вес составляет всего 1,31 кг. Внутренняя начинка ноутбука включает процессор Intel с тактовой частотой 1,2 ГГц, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5x обеспечивает плавную многозадачность и высокую производительность. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель объемом 1024 ГБ, обеспечивающий быстрое чтение и запись информации. Дополнительные функции включают в себя современные возможности подключения благодаря Bluetooth v5.1, а также удобство и безопасность с помощью встроенного сканера отпечатка пальца. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает длительное время работы, поддерживая мобильность пользователя. Этот ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователю свободу выбора наиболее подходящего программного обеспечения. Huawei создала устройство, которое сочетает в себе великолепный экран, мощные характеристики и современный дизайн, отвечая требованиям самых взыскательных пользователей.
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Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH)