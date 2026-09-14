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Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb 16" WUXGA без ОС WiFi BT (NE356153318S125SCN2TMANNN2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb 16" WUXGA без ОС WiFi BT (NE356153318S125SCN2TMANNN2)

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Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb 16&quot; WUXGA без ОС WiFi BT (NE356153318S125SCN2TMANNN2) - фото 1
Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb 16&quot; WUXGA без ОС WiFi BT (NE356153318S125SCN2TMANNN2) - фото 2
Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb 16&quot; WUXGA без ОС WiFi BT (NE356153318S125SCN2TMANNN2) - фото 3
Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb 16&quot; WUXGA без ОС WiFi BT (NE356153318S125SCN2TMANNN2) - фото 4
Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb 16&quot; WUXGA без ОС WiFi BT (NE356153318S125SCN2TMANNN2) - фото 5
Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb 16&quot; WUXGA без ОС WiFi BT (NE356153318S125SCN2TMANNN2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Aquarius Cmp
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb 16&quot; WUXGA без ОС WiFi BT (NE356153318S125SCN2TMANNN2) - фото 1
  • Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb 16&quot; WUXGA без ОС WiFi BT (NE356153318S125SCN2TMANNN2) - фото 2
  • Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb 16&quot; WUXGA без ОС WiFi BT (NE356153318S125SCN2TMANNN2) - фото 3
  • Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb 16&quot; WUXGA без ОС WiFi BT (NE356153318S125SCN2TMANNN2) - фото 4
  • Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb 16&quot; WUXGA без ОС WiFi BT (NE356153318S125SCN2TMANNN2) - фото 5
  • Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb 16&quot; WUXGA без ОС WiFi BT (NE356153318S125SCN2TMANNN2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734421
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Характеристики

Бренд
Aquarius
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Aquarius Cmp
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Втч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb 16" WUXGA без ОС WiFi BT (NE356153318S125SCN2TMANNN2)

Aquarius с диагональю 16 дюймов — это просторный ноутбук для тех, кто ценит комфортный размер экрана и чёткую картинку. IPS-матрица с разрешением 1920x1080 и частотой обновления 60 Гц подарит насыщенные цвета и плавное изображение в любой задаче — от учёбы до работы с графикой. Процессор AMD Ryzen 5 с шестью ядрами и частотой 3,3 ГГц легко справится с многозадачностью и серьёзными нагрузками. 8 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечат быстрый отклик системы, а SSD на 256 ГБ — быструю загрузку файлов и приложений. Вес ноутбука 2,5 кг, он подходит для стационарного использования дома или в офисе. Модель поставляется без ОС — просто установите привычную среду и работайте без ограничений. Строгий чёрный цвет подчёркивает современный стиль.

Отзывы о товаре Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb 16" WUXGA без ОС WiFi BT (NE356153318S125SCN2TMANNN2)




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Характеристики
Бренд
Aquarius
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Aquarius Cmp
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Втч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Aquarius с диагональю 16 дюймов — это просторный ноутбук для тех, кто ценит комфортный размер экрана и чёткую картинку. IPS-матрица с разрешением 1920x1080 и частотой обновления 60 Гц подарит насыщенные цвета и плавное изображение в любой задаче — от учёбы до работы с графикой. Процессор AMD Ryzen 5 с шестью ядрами и частотой 3,3 ГГц легко справится с многозадачностью и серьёзными нагрузками. 8 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечат быстрый отклик системы, а SSD на 256 ГБ — быструю загрузку файлов и приложений. Вес ноутбука 2,5 кг, он подходит для стационарного использования дома или в офисе. Модель поставляется без ОС — просто установите привычную среду и работайте без ограничений. Строгий чёрный цвет подчёркивает современный стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb 16" WUXGA без ОС WiFi BT (NE356153318S125SCN2TMANNN2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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