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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 15
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 16
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 17
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 18
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 19
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 20
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 21
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 22
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad E16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 6
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  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 17
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 18
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 19
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 20
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 21
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 22
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734417
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G)

Lenovo представляет современный ноутбук, сочетающий в себе производительность и стильный дизайн. Обладая диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, это устройство обеспечивает яркое и четкое изображение, идеальное для работы и развлечений. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика, что делает его легким и удобным для переноски, ведь весит он всего 1,78 кг. Основой производительности ноутбука служит процессор от Intel, который в сочетании с 32 Гб оперативной памяти гарантирует быструю и плавную работу даже в многозадачном режиме. Для хранения данных предусмотрен вместительный SSD-накопитель объемом 512 Гб, обеспечивающий высокую скорость чтения и записи. Дополнительным преимуществом этого ноутбука является наличие сканера отпечатка пальца, который обеспечивает надежную защиту ваших данных и быстрый доступ к системе. В устройстве предусмотрена клавиатура с подсветкой, что делает комфортной работу при любом уровне освещения. Беспроводные подключения осуществляются через современный Bluetooth версии 5.3, а для проводных подключений доступны два порта USB Type-C. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, пользователь может выбрать подходящую платформу в соответствии с личными предпочтениями. Аккумулятор емкостью Li-Pol гарантирует длительное время автономной работы, а встроенная видеокарта обеспечивает оптимальную производительность для повседневных задач. Этот ноутбук Lenovo станет надежным помощником для тех, кто ценит сочетание функциональности и современного дизайна.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo представляет современный ноутбук, сочетающий в себе производительность и стильный дизайн. Обладая диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, это устройство обеспечивает яркое и четкое изображение, идеальное для работы и развлечений. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика, что делает его легким и удобным для переноски, ведь весит он всего 1,78 кг. Основой производительности ноутбука служит процессор от Intel, который в сочетании с 32 Гб оперативной памяти гарантирует быструю и плавную работу даже в многозадачном режиме. Для хранения данных предусмотрен вместительный SSD-накопитель объемом 512 Гб, обеспечивающий высокую скорость чтения и записи. Дополнительным преимуществом этого ноутбука является наличие сканера отпечатка пальца, который обеспечивает надежную защиту ваших данных и быстрый доступ к системе. В устройстве предусмотрена клавиатура с подсветкой, что делает комфортной работу при любом уровне освещения. Беспроводные подключения осуществляются через современный Bluetooth версии 5.3, а для проводных подключений доступны два порта USB Type-C. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, пользователь может выбрать подходящую платформу в соответствии с личными предпочтениями. Аккумулятор емкостью Li-Pol гарантирует длительное время автономной работы, а встроенная видеокарта обеспечивает оптимальную производительность для повседневных задач. Этот ноутбук Lenovo станет надежным помощником для тех, кто ценит сочетание функциональности и современного дизайна.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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