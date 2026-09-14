Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G)
Lenovo представляет современный ноутбук, сочетающий в себе производительность и стильный дизайн. Обладая диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, это устройство обеспечивает яркое и четкое изображение, идеальное для работы и развлечений. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика, что делает его легким и удобным для переноски, ведь весит он всего 1,78 кг. Основой производительности ноутбука служит процессор от Intel, который в сочетании с 32 Гб оперативной памяти гарантирует быструю и плавную работу даже в многозадачном режиме. Для хранения данных предусмотрен вместительный SSD-накопитель объемом 512 Гб, обеспечивающий высокую скорость чтения и записи. Дополнительным преимуществом этого ноутбука является наличие сканера отпечатка пальца, который обеспечивает надежную защиту ваших данных и быстрый доступ к системе. В устройстве предусмотрена клавиатура с подсветкой, что делает комфортной работу при любом уровне освещения. Беспроводные подключения осуществляются через современный Bluetooth версии 5.3, а для проводных подключений доступны два порта USB Type-C. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, пользователь может выбрать подходящую платформу в соответствии с личными предпочтениями. Аккумулятор емкостью Li-Pol гарантирует длительное время автономной работы, а встроенная видеокарта обеспечивает оптимальную производительность для повседневных задач. Этот ноутбук Lenovo станет надежным помощником для тех, кто ценит сочетание функциональности и современного дизайна.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600_32G)