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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
138 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734416
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.18

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS)

Ноутбук Lenovo представляет собой идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности. Обладая современным дизайном и продуманной эргономикой, он станет надежным помощником как в работе, так и в развлечениях. Особенности устройства включают: - **Производительность**: Оснащенный процессором Intel Core Ultra 5, этот ноутбук обеспечивает мощную и плавную работу, позволяя комфортно выполнять любые задачи, от повседневного серфинга в интернете до более требовательных приложений. - **Память и скорость**: 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб SSD хранилища обеспечивают быстрый доступ к вашим данным и приложениям, а также вместительное пространство для хранения необходимых файлов. - **Операционная система**: Работает под управлением Windows 11 Pro, предоставляя широкие возможности для персонализации и использования как для личных, так и для профессиональных нужд. - **Экран и графика**: 14-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1200 гарантирует яркие и четкие изображения, делая его идеальным выбором для работы с текстами, просмотра видео и графической работы. - **Дизайн и удобство**: Корпус из алюминия делает ноутбук легким (всего 1,28 кг) и прочным. Подсветка клавиатуры создана для удобства работы в условиях недостаточной освещенности, а сканер отпечатка пальца добавляет уровень безопасности ваших данных. - **Портативность и подключение**: Благодаря Bluetooth версии 5.4 и двум портам USB Type-C вы сможете легко подключать различные устройства, а поддержка современных стандартов беспроводной передачи данных обеспечит стабильное соединение. - **Аккумулятор**: Использует надежную литий-полимерную батарею, обеспечивающую длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Этот ноутбук Lenovo — идеальный вариант для тех, кто ценит высокую скорость работы, надежность и стильный дизайн, обеспечивая превосходный баланс между мобильностью и функциональностью.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo представляет собой идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности. Обладая современным дизайном и продуманной эргономикой, он станет надежным помощником как в работе, так и в развлечениях. Особенности устройства включают: - **Производительность**: Оснащенный процессором Intel Core Ultra 5, этот ноутбук обеспечивает мощную и плавную работу, позволяя комфортно выполнять любые задачи, от повседневного серфинга в интернете до более требовательных приложений. - **Память и скорость**: 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб SSD хранилища обеспечивают быстрый доступ к вашим данным и приложениям, а также вместительное пространство для хранения необходимых файлов. - **Операционная система**: Работает под управлением Windows 11 Pro, предоставляя широкие возможности для персонализации и использования как для личных, так и для профессиональных нужд. - **Экран и графика**: 14-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1200 гарантирует яркие и четкие изображения, делая его идеальным выбором для работы с текстами, просмотра видео и графической работы. - **Дизайн и удобство**: Корпус из алюминия делает ноутбук легким (всего 1,28 кг) и прочным. Подсветка клавиатуры создана для удобства работы в условиях недостаточной освещенности, а сканер отпечатка пальца добавляет уровень безопасности ваших данных. - **Портативность и подключение**: Благодаря Bluetooth версии 5.4 и двум портам USB Type-C вы сможете легко подключать различные устройства, а поддержка современных стандартов беспроводной передачи данных обеспечит стабильное соединение. - **Аккумулятор**: Использует надежную литий-полимерную батарею, обеспечивающую длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Этот ноутбук Lenovo — идеальный вариант для тех, кто ценит высокую скорость работы, надежность и стильный дизайн, обеспечивая превосходный баланс между мобильностью и функциональностью.
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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