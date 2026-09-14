Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS)
Ноутбук Lenovo представляет собой идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности. Обладая современным дизайном и продуманной эргономикой, он станет надежным помощником как в работе, так и в развлечениях. Особенности устройства включают: - **Производительность**: Оснащенный процессором Intel Core Ultra 5, этот ноутбук обеспечивает мощную и плавную работу, позволяя комфортно выполнять любые задачи, от повседневного серфинга в интернете до более требовательных приложений. - **Память и скорость**: 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб SSD хранилища обеспечивают быстрый доступ к вашим данным и приложениям, а также вместительное пространство для хранения необходимых файлов. - **Операционная система**: Работает под управлением Windows 11 Pro, предоставляя широкие возможности для персонализации и использования как для личных, так и для профессиональных нужд. - **Экран и графика**: 14-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1200 гарантирует яркие и четкие изображения, делая его идеальным выбором для работы с текстами, просмотра видео и графической работы. - **Дизайн и удобство**: Корпус из алюминия делает ноутбук легким (всего 1,28 кг) и прочным. Подсветка клавиатуры создана для удобства работы в условиях недостаточной освещенности, а сканер отпечатка пальца добавляет уровень безопасности ваших данных. - **Портативность и подключение**: Благодаря Bluetooth версии 5.4 и двум портам USB Type-C вы сможете легко подключать различные устройства, а поддержка современных стандартов беспроводной передачи данных обеспечит стабильное соединение. - **Аккумулятор**: Использует надежную литий-полимерную батарею, обеспечивающую длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Этот ноутбук Lenovo — идеальный вариант для тех, кто ценит высокую скорость работы, надежность и стильный дизайн, обеспечивая превосходный баланс между мобильностью и функциональностью.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Черный, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 132 010 руб.33003 руб. в СплитНоутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16" IPS 16Gb/512Gb (C1...
-
В наличииЦена 132 170 руб.33043 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 830 G11 13.3" Touch Core Ultra 7 155U 16Gb ...
-
В наличииЦена 136 920 руб.34230 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Int...
-
В наличииЦена 138 030 руб.34508 руб. в СплитНоутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX ...
-
В наличииЦена 138 030 руб.34508 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14" OLED CORE ...
-
В наличииЦена 138 530 руб.34633 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core G...
-
В наличииЦена 141 240 руб.35310 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core ...
-
В наличииЦена 141 440 руб.35360 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb...
-
В наличииЦена 144 230 руб.36058 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core...
-
В наличииЦена 145 020 руб.36255 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH108 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 148 980 руб.37245 руб. в СплитНоутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16" 32GB, 1TB SSD, RTX 50...
-
В наличииЦена 150 800 руб.37700 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb S...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Черный, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21R1002TUS)