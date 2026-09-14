Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US)
Лёгкий и стильный ноутбук Lenovo с весом всего 0,986 кг станет вашим незаменимым спутником как в работе, так и в путешествиях. Яркий OLED-дисплей с диагональю 14 дюймов и ультрачётким разрешением 2880x1800 передаёт сочные цвета и мельчайшие детали — идеально для творчества и развлечений. Высокая производительность на базе процессора Intel Core Ultra 7 и внушительные 32 Гб оперативной памяти позволяют легко справляться даже с ресурсоёмкими задачами, а быстрый SSD на 512 Гб дарит мгновенный отклик и море пространства для ваших файлов. Подсветка клавиатуры обеспечит комфортную работу в любое время суток, а сканер отпечатка пальца надёжно защитит ваши данные. Аккумулятор Li-Pol демонстрирует стабильную и экономичную работу. Передовая версия Bluetooth v5.4 — для молниеносного соединения с современными аксессуарами. Операционная система Windows 11 Pro открывает все профессиональные возможности для эффективной работы. Идеальный выбор для тех, кто ценит мобильность и мощность в одном устройстве.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US)