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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
248 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734415
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US)

Лёгкий и стильный ноутбук Lenovo с весом всего 0,986 кг станет вашим незаменимым спутником как в работе, так и в путешествиях. Яркий OLED-дисплей с диагональю 14 дюймов и ультрачётким разрешением 2880x1800 передаёт сочные цвета и мельчайшие детали — идеально для творчества и развлечений. Высокая производительность на базе процессора Intel Core Ultra 7 и внушительные 32 Гб оперативной памяти позволяют легко справляться даже с ресурсоёмкими задачами, а быстрый SSD на 512 Гб дарит мгновенный отклик и море пространства для ваших файлов. Подсветка клавиатуры обеспечит комфортную работу в любое время суток, а сканер отпечатка пальца надёжно защитит ваши данные. Аккумулятор Li-Pol демонстрирует стабильную и экономичную работу. Передовая версия Bluetooth v5.4 — для молниеносного соединения с современными аксессуарами. Операционная система Windows 11 Pro открывает все профессиональные возможности для эффективной работы. Идеальный выбор для тех, кто ценит мобильность и мощность в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Лёгкий и стильный ноутбук Lenovo с весом всего 0,986 кг станет вашим незаменимым спутником как в работе, так и в путешествиях. Яркий OLED-дисплей с диагональю 14 дюймов и ультрачётким разрешением 2880x1800 передаёт сочные цвета и мельчайшие детали — идеально для творчества и развлечений. Высокая производительность на базе процессора Intel Core Ultra 7 и внушительные 32 Гб оперативной памяти позволяют легко справляться даже с ресурсоёмкими задачами, а быстрый SSD на 512 Гб дарит мгновенный отклик и море пространства для ваших файлов. Подсветка клавиатуры обеспечит комфортную работу в любое время суток, а сканер отпечатка пальца надёжно защитит ваши данные. Аккумулятор Li-Pol демонстрирует стабильную и экономичную работу. Передовая версия Bluetooth v5.4 — для молниеносного соединения с современными аксессуарами. Операционная система Windows 11 Pro открывает все профессиональные возможности для эффективной работы. Идеальный выбор для тех, кто ценит мобильность и мощность в одном устройстве.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NS0014US) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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