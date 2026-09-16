Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 268V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QX000KUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad T14s
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
188 140 руб.
В наличии
Код товара: 734414
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188 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T14s
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
268V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.18
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 268V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QX000KUS)
Lenovo открывает новые горизонты комфорта и мощности с ноутбуком на платформе Intel. Компактный 14-дюймовый IPS-экран с сенсорным управлением и разрешением 1920x1200 делает работу и развлечения особенно яркими и удобными. Усиленный алюминиевый корпус придаёт устройству элегантность и надёжность, а система с 32 Гб LPDDR5x оперативной памяти и SSD на 1024 Гб справится с самыми ресурсоёмкими задачами. Оцените современные возможности Windows 11 Pro и хорошие коммуникации — 2 порта USB Type-C и Bluetooth v5.4 для быстрой связи с нужными устройствами. Подсветка клавиатуры добавляет удобства при работе в любое время дня и ночи. Лёгкий и выносливый — этот ноутбук идеально подойдёт для тех, кто ценит производительность и мобильность.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T14s
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
268V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Lenovo открывает новые горизонты комфорта и мощности с ноутбуком на платформе Intel. Компактный 14-дюймовый IPS-экран с сенсорным управлением и разрешением 1920x1200 делает работу и развлечения особенно яркими и удобными. Усиленный алюминиевый корпус придаёт устройству элегантность и надёжность, а система с 32 Гб LPDDR5x оперативной памяти и SSD на 1024 Гб справится с самыми ресурсоёмкими задачами. Оцените современные возможности Windows 11 Pro и хорошие коммуникации — 2 порта USB Type-C и Bluetooth v5.4 для быстрой связи с нужными устройствами. Подсветка клавиатуры добавляет удобства при работе в любое время дня и ночи. Лёгкий и выносливый — этот ноутбук идеально подойдёт для тех, кто ценит производительность и мобильность.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 268V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QX000KUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 188140 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 268V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QX000KUS)