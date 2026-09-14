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Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N Core i5 13420H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.009) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N Core i5 13420H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.009)

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Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N Core i5 13420H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.009) - фото 1
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N Core i5 13420H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.009) - фото 2
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N Core i5 13420H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.009) - фото 3
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N Core i5 13420H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.009) - фото 4
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N Core i5 13420H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.009) - фото 5
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N Core i5 13420H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.009) - фото 6
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N Core i5 13420H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.009) - фото 7
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N Core i5 13420H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.009) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Extensa 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N Core i5 13420H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.009) - фото 1
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N Core i5 13420H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.009) - фото 2
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N Core i5 13420H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.009) - фото 3
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N Core i5 13420H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.009) - фото 4
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N Core i5 13420H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.009) - фото 5
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N Core i5 13420H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.009) - фото 6
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N Core i5 13420H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.009) - фото 7
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N Core i5 13420H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.009) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734409
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Extensa 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х6
Вес, кг.
3.1

Описание товара Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N Core i5 13420H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.009)

Acer с экраном 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 — это великолепное сочетание размера и детализации для работы, учёбы и развлечений. Серебристый корпус делает ноутбук стильным и современным, а пластик обеспечивает лёгкость — переносить такое устройство удобно каждый день. Встроенная графика Intel UHD Graphics идеально подойдёт для повседневных задач и мультимедиа. Сверхбыстрый SSD на 512 Гб подарит мгновенные загрузки и массу пространства для документов, фото или проектов. Большой объём оперативной памяти — 32 Гб DDR5 — открывает настоящие возможности для многозадачности: одновременно запускать десятки вкладок, работать с «тяжёлыми» приложениями и не ощущать тормозов. Два порта USB Type-C позволяют легко подключить современные устройства или аксессуары. Без установленной ОС — свобода выбора: установите ту систему, которая нужна именно вам. Этот ноутбук создан для требовательных пользователей, кто ценит скорость и комфорт в каждом дне.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N Core i5 13420H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.009)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Extensa 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Acer с экраном 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 — это великолепное сочетание размера и детализации для работы, учёбы и развлечений. Серебристый корпус делает ноутбук стильным и современным, а пластик обеспечивает лёгкость — переносить такое устройство удобно каждый день. Встроенная графика Intel UHD Graphics идеально подойдёт для повседневных задач и мультимедиа. Сверхбыстрый SSD на 512 Гб подарит мгновенные загрузки и массу пространства для документов, фото или проектов. Большой объём оперативной памяти — 32 Гб DDR5 — открывает настоящие возможности для многозадачности: одновременно запускать десятки вкладок, работать с «тяжёлыми» приложениями и не ощущать тормозов. Два порта USB Type-C позволяют легко подключить современные устройства или аксессуары. Без установленной ОС — свобода выбора: установите ту систему, которая нужна именно вам. Этот ноутбук создан для требовательных пользователей, кто ценит скорость и комфорт в каждом дне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N Core i5 13420H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.009) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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