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Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14" TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14" TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0)

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Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0) - фото 8
Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0) - фото 9
Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
128 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0) - фото 8
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0) - фото 9
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734407
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
128 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14" TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0)

Компактный ноутбук Asus с диагональю 14 дюймов станет отличным спутником для работы и учебы. Яркий экран с разрешением 1920x1080 дарит четкое изображение и удобен для просмотра фильмов или работы с документами. Благодаря графическому контроллеру Intel UHD Graphics и оперативной памяти 8 Гб ноутбук легко справляется с ежедневными задачами и офисными приложениями. Быстрый SSD на 128 Гб обеспечивает мгновенный запуск системы и приложений. Стильный синий корпус добавляет индивидуальности вашему рабочему месту. Частота обновления экрана 60 Гц позволяет комфортно работать длительное время без усталости глаз.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14" TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
128 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный ноутбук Asus с диагональю 14 дюймов станет отличным спутником для работы и учебы. Яркий экран с разрешением 1920x1080 дарит четкое изображение и удобен для просмотра фильмов или работы с документами. Благодаря графическому контроллеру Intel UHD Graphics и оперативной памяти 8 Гб ноутбук легко справляется с ежедневными задачами и офисными приложениями. Быстрый SSD на 128 Гб обеспечивает мгновенный запуск системы и приложений. Стильный синий корпус добавляет индивидуальности вашему рабочему месту. Частота обновления экрана 60 Гц позволяет комфортно работать длительное время без усталости глаз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus VivoBook 14 X1404VA-I38128 Core i3 1315U 8Gb SSD128Gb Intel UHD Graphics 14" TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (90NB10I1-M015F0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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