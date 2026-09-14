Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US)
Представляем вам ноутбук Lenovo — идеальное сочетание стильного дизайна и мощной начинки для удовлетворения потребностей как профессионалов, так и любителей современных технологий. Этот ноутбук весом всего 1,7 кг оснащен 16-дюймовым сенсорным экраном с высоким разрешением 1920x1200, что делает его идеальным для работы с графикой и просмотра мультимедиа. Сердце устройства — производительный процессор от Intel, который обеспечивает быстрое выполнение ваших задач. Встроенная видеокарта прекрасно работает с большинством повседневных приложений и мультимедиа. 16 Гб оперативной памяти гарантируют плавную многозадачность, а SSD-накопитель объемом 512 Гб позволяет сохранять важные файлы и загружать приложения с молниеносной скоростью. Ноутбук оборудован современной операционной системой Windows 11 Pro, предлагающей все новейшие функции и улучшения для продуктивной работы. Благодаря поддержке версии Bluetooth 5.2 можно подключать беспроводные устройства с высокой стабильностью соединения. Для удобства пользователей в ноутбуке предусмотрены встроенный кард-ридер и два USB Type-C порта, упрощающие подключение периферийных устройств. Клавиатура с подсветкой обеспечит комфортную работу в условиях низкой освещенности, а сканер отпечатка пальца повысит безопасность данных. Тип матрицы IPS гарантирует насыщенные цвета и широкие углы обзора, делая просмотр контента по-настоящему захватывающим. Этот ноутбук Lenovo сочетает в себе передовые технологии и продуманный дизайн, что делает его идеальным выбором для современных пользователей, ценящих производительность и надежность.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US)