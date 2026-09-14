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Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146)

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Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 1
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 2
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 3
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 4
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 5
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 6
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 7
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 8
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 9
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 10
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 11
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 12
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 13
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Tactio 15PHR
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 1
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 2
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 3
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 4
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 5
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 6
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 7
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 8
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 9
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 10
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 11
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 12
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 13
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734402
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio 15PHR
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Энергоемкость батареи
49.59 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146)

iRU представляет стильный и мощный ноутбук, идеально подходящий для работы и развлечений. Он оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 и использованием IPS-матрицы, обеспечивающей яркие цвета и широкие углы обзора. Благодаря весу всего 1,77 кг, этот ноутбук легко переносить с собой куда угодно. Под капотом устройства находится процессор от производителя AMD, работающий в тандеме с 16 Гб оперативной памяти типа DDR4, что обеспечивает высокую производительность и многозадачность. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, обеспечивающий быструю загрузку и передачу файлов. Ноутбук оснащен графическим контроллером AMD Radeon Graphics, который подходит для работы с графикой и мультимедийными приложениями. Наличие встроенного кард-ридера облегчает перенос файлов с различных носителей. Также поддерживается Bluetooth версии 5.0 для бесшовного подключения периферийных устройств. Устройство выполнено в элегантном черном цвете, добавляя нотку изысканности и стиля. Поставляется с предустановленной операционной системой DOS, что дает пользователям возможность установить подходящее программное обеспечение по своему выбору. Этот ноутбук iRU с частотой обновления экрана 60 Гц — отличный выбор для тех, кто ищет надежность и функциональность в стильном корпусе.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio 15PHR
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Энергоемкость батареи
49.59 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Страна производитель
Россия
Описание
iRU представляет стильный и мощный ноутбук, идеально подходящий для работы и развлечений. Он оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 и использованием IPS-матрицы, обеспечивающей яркие цвета и широкие углы обзора. Благодаря весу всего 1,77 кг, этот ноутбук легко переносить с собой куда угодно. Под капотом устройства находится процессор от производителя AMD, работающий в тандеме с 16 Гб оперативной памяти типа DDR4, что обеспечивает высокую производительность и многозадачность. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, обеспечивающий быструю загрузку и передачу файлов. Ноутбук оснащен графическим контроллером AMD Radeon Graphics, который подходит для работы с графикой и мультимедийными приложениями. Наличие встроенного кард-ридера облегчает перенос файлов с различных носителей. Также поддерживается Bluetooth версии 5.0 для бесшовного подключения периферийных устройств. Устройство выполнено в элегантном черном цвете, добавляя нотку изысканности и стиля. Поставляется с предустановленной операционной системой DOS, что дает пользователям возможность установить подходящее программное обеспечение по своему выбору. Этот ноутбук iRU с частотой обновления экрана 60 Гц — отличный выбор для тех, кто ищет надежность и функциональность в стильном корпусе.
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Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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