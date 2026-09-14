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Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143)

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Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 1
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 2
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 3
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 4
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 5
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 6
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 7
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 8
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 9
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 10
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 11
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 12
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 13
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 14
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 15
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Tactio 15PHR
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 1
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 2
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 3
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 4
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 5
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 6
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 7
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 8
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 9
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 10
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 11
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 12
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 13
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 14
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 15
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734400
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio 15PHR
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
49.59 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143)

Ноутбук iRU - это стильное и мощное устройство, созданное для использования в различных сферах, от работы до развлечений. Этот элегантный девайс представлен в строгом черном цвете и оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей. Благодаря IPS-матрице изображение отличается высокой яркостью и точной цветопередачей, что обеспечивает комфортную работу и просмотр медиафайлов. В основе ноутбука лежит производительный процессор от AMD, который в сочетании с 8 Гб оперативной памяти DDR4 и SSD-диском объемом 256 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и оперативность при выполнении многозадачных процессов. Встроенный графический контроллер AMD Radeon Graphics справляется с обработкой графики, делая устройство подходящим для просмотра видео и игр на базовом уровне. Предусмотренный Bluetooth версии 5.0 обеспечивает стабильное и быстрое подключение к беспроводным устройствам, а также обеспечивает надежную передачу данных. Кроме того, легкий вес в 1,77 кг делает iRU удобным компаньоном для работы в дороге. Также ноутбук оснащен встроенным кард-ридером, что добавляет удобства в использовании для пользователей, работающих с картами памяти. Несмотря на установку DOS в качестве операционной системы, вы легко можете установить любую другую платформу по вашему выбору, адаптируя ноутбук под свои нужды. С частотой обновления экрана 60 Гц, этот ноутбук идеально подходит для повседневных задач, учебы и работы, делая его надежным выбором в сегменте доступных портативных компьютеров.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio 15PHR
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
49.59 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбук iRU - это стильное и мощное устройство, созданное для использования в различных сферах, от работы до развлечений. Этот элегантный девайс представлен в строгом черном цвете и оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей. Благодаря IPS-матрице изображение отличается высокой яркостью и точной цветопередачей, что обеспечивает комфортную работу и просмотр медиафайлов. В основе ноутбука лежит производительный процессор от AMD, который в сочетании с 8 Гб оперативной памяти DDR4 и SSD-диском объемом 256 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и оперативность при выполнении многозадачных процессов. Встроенный графический контроллер AMD Radeon Graphics справляется с обработкой графики, делая устройство подходящим для просмотра видео и игр на базовом уровне. Предусмотренный Bluetooth версии 5.0 обеспечивает стабильное и быстрое подключение к беспроводным устройствам, а также обеспечивает надежную передачу данных. Кроме того, легкий вес в 1,77 кг делает iRU удобным компаньоном для работы в дороге. Также ноутбук оснащен встроенным кард-ридером, что добавляет удобства в использовании для пользователей, работающих с картами памяти. Несмотря на установку DOS в качестве операционной системы, вы легко можете установить любую другую платформу по вашему выбору, адаптируя ноутбук под свои нужды. С частотой обновления экрана 60 Гц, этот ноутбук идеально подходит для повседневных задач, учебы и работы, делая его надежным выбором в сегменте доступных портативных компьютеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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