Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143)
Ноутбук iRU - это стильное и мощное устройство, созданное для использования в различных сферах, от работы до развлечений. Этот элегантный девайс представлен в строгом черном цвете и оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей. Благодаря IPS-матрице изображение отличается высокой яркостью и точной цветопередачей, что обеспечивает комфортную работу и просмотр медиафайлов. В основе ноутбука лежит производительный процессор от AMD, который в сочетании с 8 Гб оперативной памяти DDR4 и SSD-диском объемом 256 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и оперативность при выполнении многозадачных процессов. Встроенный графический контроллер AMD Radeon Graphics справляется с обработкой графики, делая устройство подходящим для просмотра видео и игр на базовом уровне. Предусмотренный Bluetooth версии 5.0 обеспечивает стабильное и быстрое подключение к беспроводным устройствам, а также обеспечивает надежную передачу данных. Кроме того, легкий вес в 1,77 кг делает iRU удобным компаньоном для работы в дороге. Также ноутбук оснащен встроенным кард-ридером, что добавляет удобства в использовании для пользователей, работающих с картами памяти. Несмотря на установку DOS в качестве операционной системы, вы легко можете установить любую другую платформу по вашему выбору, адаптируя ноутбук под свои нужды. С частотой обновления экрана 60 Гц, этот ноутбук идеально подходит для повседневных задач, учебы и работы, делая его надежным выбором в сегменте доступных портативных компьютеров.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150143)