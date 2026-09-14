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Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142)

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Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 1
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 2
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 3
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 4
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 5
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 6
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 7
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 8
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 9
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 10
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 11
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 12
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 13
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 14
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Tactio 15PHR
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 1
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 2
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 3
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 4
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 5
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 6
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 7
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 8
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 9
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 10
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 11
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 12
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 13
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 14
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734399
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio 15PHR
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
49.59 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142)

Ноутбук iRU — это современное и мощное устройство, предназначенное для удовлетворения всех ваших повседневных и профессиональных потребностей. Этот элегантный черный ноутбук сочетает в себе стильный дизайн с впечатляющими техническими характеристиками. Снабженный мощным процессором от AMD и графическим контроллером AMD Radeon Graphics, iRU обеспечивает высокую производительность и плавную работу в любых приложениях. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб DDR4, что позволяет эффективно справляться с многозадачностью и ресурсным программным обеспечением. На 15,6-дюймовом экране с разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей типа IPS изображения выглядят насыщенными и четкими, а частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает комфортное восприятие множества визуальных элементов. Встроенный SSD объемом 512 Гб предлагает достаточно места для хранения ваших данных и мгновенный доступ к ним. Этот ноутбук также оснащен встроенным кард-ридером, что делает процесс работы с внешними носителями еще проще. Безупречное беспроводное подключение гарантирует версия Bluetooth v5.0, обеспечивающая быстрый и устойчивый обмен данными с другими устройствами. Отличаясь легкостью (вес всего 1,77 кг), ноутбук iRU идеален для тех, кто находится в постоянном движении. Предустановленная операционная система Windows 11 Home предлагает интуитивно понятный интерфейс и множество полезных функций для удобства работы. iRU — это надежное и производительное решение для пользователей, которым необходимо устройство, способное удовлетворить самые разнообразные требования и задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio 15PHR
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
49.59 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбук iRU — это современное и мощное устройство, предназначенное для удовлетворения всех ваших повседневных и профессиональных потребностей. Этот элегантный черный ноутбук сочетает в себе стильный дизайн с впечатляющими техническими характеристиками. Снабженный мощным процессором от AMD и графическим контроллером AMD Radeon Graphics, iRU обеспечивает высокую производительность и плавную работу в любых приложениях. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб DDR4, что позволяет эффективно справляться с многозадачностью и ресурсным программным обеспечением. На 15,6-дюймовом экране с разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей типа IPS изображения выглядят насыщенными и четкими, а частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает комфортное восприятие множества визуальных элементов. Встроенный SSD объемом 512 Гб предлагает достаточно места для хранения ваших данных и мгновенный доступ к ним. Этот ноутбук также оснащен встроенным кард-ридером, что делает процесс работы с внешними носителями еще проще. Безупречное беспроводное подключение гарантирует версия Bluetooth v5.0, обеспечивающая быстрый и устойчивый обмен данными с другими устройствами. Отличаясь легкостью (вес всего 1,77 кг), ноутбук iRU идеален для тех, кто находится в постоянном движении. Предустановленная операционная система Windows 11 Home предлагает интуитивно понятный интерфейс и множество полезных функций для удобства работы. iRU — это надежное и производительное решение для пользователей, которым необходимо устройство, способное удовлетворить самые разнообразные требования и задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150142) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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