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Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137)

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Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 1
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 2
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 3
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 4
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 5
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 6
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 7
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 8
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 9
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 10
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 11
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 12
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 13
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Tactio 15PHR
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 1
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 2
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 3
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 4
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 5
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 6
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 7
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 8
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 9
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 10
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 11
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 12
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 13
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734398
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio 15PHR
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
49.59 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137)

Ноутбук iRU — это современное и мощное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и стиль. Оснащенный процессором AMD серии Ryzen 7, этот ноутбук обеспечивает высокую производительность, справляясь с разнообразными задачами — от офисной работы до сложных вычислений и развлечений. Компактный и легкий — вес составляет всего 1,77 кг — он станет идеальным партнером как дома, так и в дороге. Чёрный корпус придаёт устройству элегантный и современный вид. Устройство оборудовано 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 и IPS-матрицей, что обеспечивает яркие и чёткие изображения с широкими углами обзора, будь то просмотр фильмов или работа с графикой. За графическую составляющую отвечает AMD Radeon Graphics, что позволяет наслаждаться качественным изображением и поддерживать плавную работу графических приложений. Сотрудничество с оперативной памятью объемом 16 Гб DDR4 гарантирует безупречную многозадачность и быструю работу приложениям. С SSD-диском объёмом 512 Гб ваш ноутбук будет не только быстро загружаться, но и обеспечивать достаточно места для хранения файлов, программ и мультимедийного контента. Кроме того, наличие встроенного кард-ридера делает обмен данными ещё более удобным. Ноутбук поддерживает современный стандарт связи Bluetooth v5.0, открывая возможности для использования беспроводных устройств и быстрого обмена данными. Работа под системой DOS позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить необходимую операционную систему в зависимости от личных предпочтений и потребностей. Этот ноутбук от iRU объединяет в себе всё необходимое для продуктивной работы и незабываемого досуга, делая его отличным выбором для пользователей, которые ценят мощность, элегантность и надежность.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio 15PHR
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
49.59 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбук iRU — это современное и мощное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и стиль. Оснащенный процессором AMD серии Ryzen 7, этот ноутбук обеспечивает высокую производительность, справляясь с разнообразными задачами — от офисной работы до сложных вычислений и развлечений. Компактный и легкий — вес составляет всего 1,77 кг — он станет идеальным партнером как дома, так и в дороге. Чёрный корпус придаёт устройству элегантный и современный вид. Устройство оборудовано 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 и IPS-матрицей, что обеспечивает яркие и чёткие изображения с широкими углами обзора, будь то просмотр фильмов или работа с графикой. За графическую составляющую отвечает AMD Radeon Graphics, что позволяет наслаждаться качественным изображением и поддерживать плавную работу графических приложений. Сотрудничество с оперативной памятью объемом 16 Гб DDR4 гарантирует безупречную многозадачность и быструю работу приложениям. С SSD-диском объёмом 512 Гб ваш ноутбук будет не только быстро загружаться, но и обеспечивать достаточно места для хранения файлов, программ и мультимедийного контента. Кроме того, наличие встроенного кард-ридера делает обмен данными ещё более удобным. Ноутбук поддерживает современный стандарт связи Bluetooth v5.0, открывая возможности для использования беспроводных устройств и быстрого обмена данными. Работа под системой DOS позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить необходимую операционную систему в зависимости от личных предпочтений и потребностей. Этот ноутбук от iRU объединяет в себе всё необходимое для продуктивной работы и незабываемого досуга, делая его отличным выбором для пользователей, которые ценят мощность, элегантность и надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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