Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076)
Ноутбук iRU – это идеальное решение для тех, кто ищет производительность и стиль в одном устройстве. Эта модель оснащена передовыми технологиями и подходит как для работы, так и для развлечений. Основные характеристики устройства включают в себя процессор от Intel, который обеспечивает высокую производительность при выполнении различных задач. В сочетании с 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5 вы получите невероятную скорость работы и мультизадачность. Экран размером 15,6 дюймов с разрешением 1920x1080 пикселей и типом матрицы IPS подарит вам четкое и яркое изображение с широкими углами обзора. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавности и четкость в отображении движения. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics гарантирует отличное изображение и поддержку разнообразных графических приложений. С SSD объемом 512 ГБ вы получите достаточно места для хранения всех необходимых данных и приложений, а также быструю загрузку и операции. Ноутбук имеет встроенный кард-ридер, что позволяет легко работать с различными типами карт памяти. Поддержка Bluetooth версии v5.2 обеспечивает стабильное и быстрое подключение к другим устройствам. Легкий и компактный, весом всего 1,59 кг, этот черный ноутбук от бренда iRU станет вашим надежным спутником в поездках и командировках. Он поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11 Pro, которая открывает дополнительные возможности для работы и персонализации. Будучи надежным и функциональным, ноутбук iRU соответствует современным требованиям и предназначен для тех, кто ценит качество и удобство использования.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076)