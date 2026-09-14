Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074)
Ноутбук iRU представляет собой мощное и стильное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Он оснащен 15.6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, выполненным по технологии IPS, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета с широкими углами обзора. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что гарантирует плавное воспроизведение контента. Ноутбук работает на базе процессора Intel, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивает высокую производительность и быстродействие в многозадачных режимах. Для хранения данных предусмотрен быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ, что позволяет мгновенно загружать программы и файлы. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics обеспечивает качественное изображение и подходит для большинства повседневных задач, включая легкие игры и просмотр высококачественного видео. Для подключения беспроводной периферии и устройств используется современный Bluetooth версии 5.2. Ноутбук выполнен в стильном черном корпусе и весит всего 1,61 кг, что делает его удобным для переноски и использования в мобильных условиях. Встроенный кард-ридер позволяет легко работать с различными типами карт памяти, а операционная система Windows 11 Pro предоставляет все современные возможности для комфортной работы и развлечений. iRU представляет собой идеальное сочетание производительности, функциональности и портативности для пользователя, оценившего все преимущества современных технологий.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074)