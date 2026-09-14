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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074)

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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 1
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 2
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 3
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 4
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 5
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 6
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 7
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 8
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 9
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 10
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 11
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 12
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 13
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 14
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 15
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 16
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 17
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 18
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 1
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 2
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 3
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 4
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 5
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 6
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 7
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 8
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 9
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 10
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 11
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 12
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 13
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 14
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 15
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 16
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 17
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 18
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734396
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074)

Ноутбук iRU представляет собой мощное и стильное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Он оснащен 15.6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, выполненным по технологии IPS, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета с широкими углами обзора. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что гарантирует плавное воспроизведение контента. Ноутбук работает на базе процессора Intel, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивает высокую производительность и быстродействие в многозадачных режимах. Для хранения данных предусмотрен быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ, что позволяет мгновенно загружать программы и файлы. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics обеспечивает качественное изображение и подходит для большинства повседневных задач, включая легкие игры и просмотр высококачественного видео. Для подключения беспроводной периферии и устройств используется современный Bluetooth версии 5.2. Ноутбук выполнен в стильном черном корпусе и весит всего 1,61 кг, что делает его удобным для переноски и использования в мобильных условиях. Встроенный кард-ридер позволяет легко работать с различными типами карт памяти, а операционная система Windows 11 Pro предоставляет все современные возможности для комфортной работы и развлечений. iRU представляет собой идеальное сочетание производительности, функциональности и портативности для пользователя, оценившего все преимущества современных технологий.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбук iRU представляет собой мощное и стильное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Он оснащен 15.6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, выполненным по технологии IPS, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета с широкими углами обзора. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что гарантирует плавное воспроизведение контента. Ноутбук работает на базе процессора Intel, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивает высокую производительность и быстродействие в многозадачных режимах. Для хранения данных предусмотрен быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ, что позволяет мгновенно загружать программы и файлы. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics обеспечивает качественное изображение и подходит для большинства повседневных задач, включая легкие игры и просмотр высококачественного видео. Для подключения беспроводной периферии и устройств используется современный Bluetooth версии 5.2. Ноутбук выполнен в стильном черном корпусе и весит всего 1,61 кг, что делает его удобным для переноски и использования в мобильных условиях. Встроенный кард-ридер позволяет легко работать с различными типами карт памяти, а операционная система Windows 11 Pro предоставляет все современные возможности для комфортной работы и развлечений. iRU представляет собой идеальное сочетание производительности, функциональности и портативности для пользователя, оценившего все преимущества современных технологий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150074) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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