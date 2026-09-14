Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070)
Ноутбук iRU предлагает превосходное сочетание производительности и портативности, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Этот стильный черный ноутбук оснащен мощными компонентами, что делает его идеальным выбором для пользователей, которые ищут надежное и современное устройство. Основные характеристики iRU включают в себя: - **Процессор**: Оснащен процессором от Intel, ноутбук обеспечивает быструю и эффективную работу, поддерживая вас в любых задачах. - **Оперативная память**: 16 Гб LPDDR5 оперативной памяти обеспечивают плавную работу нескольких приложений одновременно, что делает устройство подходящим для многозадачности. - **Хранение данных**: 512 Гб SSD позволяет хранить множество файлов, программ и приложений, обеспечивая быструю загрузку и доступ к данным. - **Экран**: 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 и IPS-матрицей предлагает яркие и четкие изображения, обеспечивая комфортный просмотр под любым углом. Частота обновления 60 Гц делает его отличным выбором для повседневного использования. - **Графика**: Интегрированный графический контроллер Intel Iris Xe Graphics обеспечивает качественную графику как для работы с графическими приложениями, так и для просмотра видео в высоком разрешении. - **Кард-ридер**: Наличие встроенного кард-ридера позволяет легко переносить данные с карт памяти. - **Вес и портативность**: С весом всего 1,61 кг, ноутбук легко переносить с собой, что делает его отличным спутником для тех, кто постоянно в движении. - **Операционная система**: Работает под управлением Windows 11 Pro, которая предоставляет пользователям широкий спектр функциональности и улучшенную производительность. - **Связь**: Поддержка Bluetooth версии 5.2 обеспечивает стабильное подключение и совместимость с различными устройствами. Бренд iRU зарекомендовал себя как надежный производитель, предлагающий качественные и удобные решения для пользователей с различными потребностями. Этот ноутбук станет отличным выбором для студентов, профессионалов и всех, кто ценит сочетание стиля и производительности.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Черный, Intel Core i3, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 45 740 руб.11435 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512...
-
В наличииЦена 45 740 руб.11435 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 AMD Ryzen 5 40/8Gb (s...
-
В наличииЦена 45 740 руб.11435 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook 15 YL512 15" Core i5-1334U 16/512GB Silver
-
В наличииЦена 46 060 руб.11515 руб. в СплитНоутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6" IPS Core i5 1235U 16GB/512GB ...
-
В наличииЦена 46 530 руб.11633 руб. в СплитCHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14" {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb...
-
В наличииЦена 46 690 руб.11673 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics ...
-
В наличииЦена 46 930 руб.11733 руб. в СплитLenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6" {FHD TN i3-...
-
В наличииЦена 48 120 руб.12030 руб. в СплитНоутбук Infinix Y4 MAX YL613 16" Core i5-1334U 16GB SSD512GB Win...
-
В наличииЦена 48 600 руб.12150 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics ...
-
В наличииЦена 49 230 руб.12308 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 445 G9 14" R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home...
-
В наличииЦена 49 410 руб.12353 руб. в СплитНоутбук CBR LP-15109 15.6 FHD IPS Ryzen5 7430U/16Gb/512Gb W11Pro...
-
В наличииЦена 50 020 руб.12505 руб. в СплитASUS VivoBook E1504FA-BQ5103 [90NB0ZR1-M076V0] Silver 15.6" {FHD...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Черный, Intel Core i3, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070)