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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070)

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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 1
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 2
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 3
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 4
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 5
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 6
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 7
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 8
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 9
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 10
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 11
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 12
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 13
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 14
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 15
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 16
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 17
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 1
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 2
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 3
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 4
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 5
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 6
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 7
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 8
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 9
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 10
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 11
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 12
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 13
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 14
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 15
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 16
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 17
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734393
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070)

Ноутбук iRU предлагает превосходное сочетание производительности и портативности, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Этот стильный черный ноутбук оснащен мощными компонентами, что делает его идеальным выбором для пользователей, которые ищут надежное и современное устройство. Основные характеристики iRU включают в себя: - **Процессор**: Оснащен процессором от Intel, ноутбук обеспечивает быструю и эффективную работу, поддерживая вас в любых задачах. - **Оперативная память**: 16 Гб LPDDR5 оперативной памяти обеспечивают плавную работу нескольких приложений одновременно, что делает устройство подходящим для многозадачности. - **Хранение данных**: 512 Гб SSD позволяет хранить множество файлов, программ и приложений, обеспечивая быструю загрузку и доступ к данным. - **Экран**: 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 и IPS-матрицей предлагает яркие и четкие изображения, обеспечивая комфортный просмотр под любым углом. Частота обновления 60 Гц делает его отличным выбором для повседневного использования. - **Графика**: Интегрированный графический контроллер Intel Iris Xe Graphics обеспечивает качественную графику как для работы с графическими приложениями, так и для просмотра видео в высоком разрешении. - **Кард-ридер**: Наличие встроенного кард-ридера позволяет легко переносить данные с карт памяти. - **Вес и портативность**: С весом всего 1,61 кг, ноутбук легко переносить с собой, что делает его отличным спутником для тех, кто постоянно в движении. - **Операционная система**: Работает под управлением Windows 11 Pro, которая предоставляет пользователям широкий спектр функциональности и улучшенную производительность. - **Связь**: Поддержка Bluetooth версии 5.2 обеспечивает стабильное подключение и совместимость с различными устройствами. Бренд iRU зарекомендовал себя как надежный производитель, предлагающий качественные и удобные решения для пользователей с различными потребностями. Этот ноутбук станет отличным выбором для студентов, профессионалов и всех, кто ценит сочетание стиля и производительности.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбук iRU предлагает превосходное сочетание производительности и портативности, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Этот стильный черный ноутбук оснащен мощными компонентами, что делает его идеальным выбором для пользователей, которые ищут надежное и современное устройство. Основные характеристики iRU включают в себя: - **Процессор**: Оснащен процессором от Intel, ноутбук обеспечивает быструю и эффективную работу, поддерживая вас в любых задачах. - **Оперативная память**: 16 Гб LPDDR5 оперативной памяти обеспечивают плавную работу нескольких приложений одновременно, что делает устройство подходящим для многозадачности. - **Хранение данных**: 512 Гб SSD позволяет хранить множество файлов, программ и приложений, обеспечивая быструю загрузку и доступ к данным. - **Экран**: 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 и IPS-матрицей предлагает яркие и четкие изображения, обеспечивая комфортный просмотр под любым углом. Частота обновления 60 Гц делает его отличным выбором для повседневного использования. - **Графика**: Интегрированный графический контроллер Intel Iris Xe Graphics обеспечивает качественную графику как для работы с графическими приложениями, так и для просмотра видео в высоком разрешении. - **Кард-ридер**: Наличие встроенного кард-ридера позволяет легко переносить данные с карт памяти. - **Вес и портативность**: С весом всего 1,61 кг, ноутбук легко переносить с собой, что делает его отличным спутником для тех, кто постоянно в движении. - **Операционная система**: Работает под управлением Windows 11 Pro, которая предоставляет пользователям широкий спектр функциональности и улучшенную производительность. - **Связь**: Поддержка Bluetooth версии 5.2 обеспечивает стабильное подключение и совместимость с различными устройствами. Бренд iRU зарекомендовал себя как надежный производитель, предлагающий качественные и удобные решения для пользователей с различными потребностями. Этот ноутбук станет отличным выбором для студентов, профессионалов и всех, кто ценит сочетание стиля и производительности.
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Отзывы


Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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