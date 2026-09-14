Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069)
Ноутбук iRU – это надежное и функциональное устройство, предназначенное для повседневных задач и работы. Он оснащен всем необходимым для комфортного использования. **Дизайн и корпус** Ноутбук выполнен в стильном черном цвете, который придаёт устройству современный и элегантный вид. Вес устройства составляет всего 1,61 кг, что делает его удобным для переноски и использования в дороге. **Дисплей и графика** Большой 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей IPS обеспечивает четкое и яркое изображение, предлагая широкие углы обзора. За графику отвечает интегрированный графический контроллер Intel UHD Graphics, который с легкостью справляется с офисными задачами и мультимедийным контентом. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что делает использование ноутбука комфортным для глаз. **Производительность** Ноутбук работает на базе процессора Intel и оснащен 8 Гб оперативной памяти DDR5, что позволяет быстро и эффективно справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Накопитель SSD объемом 256 Гб обеспечивает высокую скорость работы системы и достаточно места для хранения данных. **Дополнительные возможности** Среди дополнительных функций ноутбука стоит отметить встроенный кард-ридер, который позволит легко работать с различными форматами карт памяти. Ноутбук поддерживает новейшую версию Bluetooth v5.2, обеспечивая стабильную и быструю передачу данных между устройствами. **Операционная система** Устройство поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11 Pro, обладающей широкими возможностями для работы и развлечений. Ноутбук iRU станет надежным помощником для тех, кто ценит производительность, удобство и стильный дизайн в повседневной работе.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069)