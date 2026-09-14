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Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R6N2 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.KDEER.00M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R6N2 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.KDEER.00M)

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Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R6N2 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.KDEER.00M) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R6N2 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.KDEER.00M) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R6N2 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.KDEER.00M) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R6N2 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.KDEER.00M) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R6N2 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.KDEER.00M) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R6N2 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.KDEER.00M) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R6N2 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.KDEER.00M) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R6N2 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.KDEER.00M) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R6N2 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.KDEER.00M) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R6N2 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.KDEER.00M) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R6N2 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.KDEER.00M) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R6N2 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.KDEER.00M) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R6N2 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.KDEER.00M) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R6N2 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.KDEER.00M) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734391
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
40 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R6N2 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.KDEER.00M)

Acer с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 — это просторный экран для работы и развлечений. Мощный процессор серии AMD Ryzen 5 и 16 Гб оперативной памяти открывают быстрый старт и плавную многозадачность. Встроенный графический контроллер AMD Radeon 610M справится с офисными задачами, обучением и мультимедиа. Внушительный SSD на 1024 Гб позволит хранить все нужные документы, фото и видео без постоянных распаковок. Лёгкий пластиковый корпус делает ноутбук удобным для повседневного использования дома и в дороге. Один порт USB Type-C расширяет возможности подключения современных устройств. Модель поставляется без предустановленной операционной системы, давая свободу выбора пользовательского софта.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R6N2 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.KDEER.00M)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
40 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Acer с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 — это просторный экран для работы и развлечений. Мощный процессор серии AMD Ryzen 5 и 16 Гб оперативной памяти открывают быстрый старт и плавную многозадачность. Встроенный графический контроллер AMD Radeon 610M справится с офисными задачами, обучением и мультимедиа. Внушительный SSD на 1024 Гб позволит хранить все нужные документы, фото и видео без постоянных распаковок. Лёгкий пластиковый корпус делает ноутбук удобным для повседневного использования дома и в дороге. Один порт USB Type-C расширяет возможности подключения современных устройств. Модель поставляется без предустановленной операционной системы, давая свободу выбора пользовательского софта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R6N2 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.KDEER.00M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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