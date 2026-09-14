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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Titan Dragon Edition 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
4096 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
403 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734390
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Описание товара Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2XWIG-1020RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-1824A5-1020)
Этот ноутбук MSI с внушительным 18-дюймовым экраном и кристально чётким разрешением 3840x2400 идеально подойдёт для тех, кто ценит масштаб и детализацию изображения. Богатый объём SSD — целых 4096 Гб — позволяет хранить целую коллекцию тяжёлых проектов, фильмов и игр без оглядки на свободное место. 64 Гб современной оперативной памяти DDR5 и мощный процессор Intel обеспечивают молниеносную работу даже при больших нагрузках.
Дискретная видеокарта делает ноутбук отличным выбором как для творчества, так и для игр, а благодаря подсветке клавиатуры легко работать в любое время суток. IPS-матрица дарит сочные цвета и широкие углы обзора — всё, что нужно для комфортной работы и отдыха. Встроенный кард-ридер заметно ускоряет обмен фото или видео, а современная версия Bluetooth v5.4 обеспечивает мгновенное подключение беспроводных устройств.
Стильный чёрный корпус и Windows 11 Home уже "из коробки" добавляют ноутбуку MSI универсальности и готовности к работе. Модель весит 3,6 кг — отличный вариант для мобильной рабочей станции, которую всегда можно взять с собой.
Этот ноутбук MSI с внушительным 18-дюймовым экраном и кристально чётким разрешением 3840x2400 идеально подойдёт для тех, кто ценит масштаб и детализацию изображения. Богатый объём SSD — целых 4096 Гб — позволяет хранить целую коллекцию тяжёлых проектов, фильмов и игр без оглядки на свободное место. 64 Гб современной оперативной памяти DDR5 и мощный процессор Intel обеспечивают молниеносную работу даже при больших нагрузках.
Дискретная видеокарта делает ноутбук отличным выбором как для творчества, так и для игр, а благодаря подсветке клавиатуры легко работать в любое время суток. IPS-матрица дарит сочные цвета и широкие углы обзора — всё, что нужно для комфортной работы и отдыха. Встроенный кард-ридер заметно ускоряет обмен фото или видео, а современная версия Bluetooth v5.4 обеспечивает мгновенное подключение беспроводных устройств.
Стильный чёрный корпус и Windows 11 Home уже "из коробки" добавляют ноутбуку MSI универсальности и готовности к работе. Модель весит 3,6 кг — отличный вариант для мобильной рабочей станции, которую всегда можно взять с собой.
Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2XWIG-1020RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-1824A5-1020) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2XWIG-1020RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-1824A5-1020)