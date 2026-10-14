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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MW123LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MW123LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MW123LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MW123LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MW123LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MW123LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MW123LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MW123LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MW123LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MW123LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MW123LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MW123LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
102 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734385
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple M4 8 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.36

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MW123LL/A)

Ноутбук Apple MacBook Air A3240 с процессором M4 сочетает 13,6-дюймовый Liquid Retina, 16 ГБ оперативной памяти и компактный корпус весом 1,24 кг. Модель подходит для работы с документами, браузером, видеосвязью и повседневными приложениями. Установлена macOS.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MW123LL/A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Развернуть
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple M4 8 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 с процессором M4 сочетает 13,6-дюймовый Liquid Retina, 16 ГБ оперативной памяти и компактный корпус весом 1,24 кг. Модель подходит для работы с документами, браузером, видеосвязью и повседневными приложениями. Установлена macOS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MW123LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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