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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MW1J3LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MW1J3LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MW1J3LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MW1J3LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MW1J3LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MW1J3LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MW1J3LL/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MW1J3LL/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MW1J3LL/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MW1J3LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MW1J3LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MW1J3LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MW1J3LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MW1J3LL/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MW1J3LL/A) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MW1J3LL/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734384
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
10 core
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.46

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MW1J3LL/A)

Apple задаёт комфорт и стиль в мире ноутбуков. Лёгкий вес — всего 1,51 кг: ноутбук удобно брать с собой и работать где угодно. Яркий 15,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 2880x1864 порадует чёткой детализацией — отлично для работы с графикой, текстами или просмотра фильмов. Объёмный SSD на 256 Гб и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быстрый запуск приложений и плавную работу сразу с несколькими задачами. Встроенная видеокарта подойдёт для рабочих и образовательных сценариев, а процессор Apple — для быстрой и стабильной работы Mac OS. Клавиатура с подсветкой — удобно работать в любое время суток. Сканы отпечатка пальца добавят защищённости вашим данным. Корпус из алюминия и современный аккумулятор Li-Pol — для надёжности и долговечности. Bluetooth v5.3 даёт быстрые беспроводные соединения.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MW1J3LL/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
10 core
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Apple задаёт комфорт и стиль в мире ноутбуков. Лёгкий вес — всего 1,51 кг: ноутбук удобно брать с собой и работать где угодно. Яркий 15,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 2880x1864 порадует чёткой детализацией — отлично для работы с графикой, текстами или просмотра фильмов. Объёмный SSD на 256 Гб и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быстрый запуск приложений и плавную работу сразу с несколькими задачами. Встроенная видеокарта подойдёт для рабочих и образовательных сценариев, а процессор Apple — для быстрой и стабильной работы Mac OS. Клавиатура с подсветкой — удобно работать в любое время суток. Сканы отпечатка пальца добавят защищённости вашим данным. Корпус из алюминия и современный аккумулятор Li-Pol — для надёжности и долговечности. Bluetooth v5.3 даёт быстрые беспроводные соединения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MW1J3LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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