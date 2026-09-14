Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MW1J3LL/A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MW1J3LL/A)
Apple задаёт комфорт и стиль в мире ноутбуков. Лёгкий вес — всего 1,51 кг: ноутбук удобно брать с собой и работать где угодно. Яркий 15,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 2880x1864 порадует чёткой детализацией — отлично для работы с графикой, текстами или просмотра фильмов. Объёмный SSD на 256 Гб и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быстрый запуск приложений и плавную работу сразу с несколькими задачами. Встроенная видеокарта подойдёт для рабочих и образовательных сценариев, а процессор Apple — для быстрой и стабильной работы Mac OS. Клавиатура с подсветкой — удобно работать в любое время суток. Сканы отпечатка пальца добавят защищённости вашим данным. Корпус из алюминия и современный аккумулятор Li-Pol — для надёжности и долговечности. Bluetooth v5.3 даёт быстрые беспроводные соединения.
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MW1J3LL/A)