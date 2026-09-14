Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035)
Ноутбуки iRU — это современное решение для тех, кто ценит производительность и стиль. Эта модель в изящном черном корпусе является идеальным выбором как для работы, так и для развлечений. Сердцем устройства является мощный процессор от Intel, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивает плавную работу и многозадачность. Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, использующим матрицу IPS, что гарантирует яркие и насыщенные цвета, а также широкие углы обзора. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавность отображения. Для обработки графики используется Intel Iris Xe Graphics, что делает данный ноутбук подходящим для работы с графическими приложениями и мультимедийными задачами. Хранение данных не станет проблемой благодаря SSD-накопителю объемом 512 Гб, обеспечивающему высокую скорость загрузки системы и программ. Весит ноутбук всего 1,59 кг, что делает его удобным для транспортировки. Он также оснащен встроенным кард-ридером, который облегчает работу с различными форматами карт памяти. Версия Bluetooth 5.2 обеспечивает быстрое и стабильное подключение к периферийным устройствам. Работает ноутбук под управлением операционной системы DOS, предоставляя пользователю полную свободу выбора и настройки. Ноутбуки iRU сочетают в себе инновационность, надежность и эргономичность, отвечая самым высоким ожиданиям пользователей.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035)