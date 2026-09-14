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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035)

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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 1
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 2
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 3
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 4
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 5
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 6
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 7
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 8
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 9
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 10
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 11
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 12
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 13
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 14
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 15
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 16
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 1
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 2
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 3
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 4
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 5
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 6
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 7
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 8
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 9
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 10
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 11
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 12
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 13
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 14
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 15
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 16
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734382
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035)

Ноутбуки iRU — это современное решение для тех, кто ценит производительность и стиль. Эта модель в изящном черном корпусе является идеальным выбором как для работы, так и для развлечений. Сердцем устройства является мощный процессор от Intel, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивает плавную работу и многозадачность. Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, использующим матрицу IPS, что гарантирует яркие и насыщенные цвета, а также широкие углы обзора. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавность отображения. Для обработки графики используется Intel Iris Xe Graphics, что делает данный ноутбук подходящим для работы с графическими приложениями и мультимедийными задачами. Хранение данных не станет проблемой благодаря SSD-накопителю объемом 512 Гб, обеспечивающему высокую скорость загрузки системы и программ. Весит ноутбук всего 1,59 кг, что делает его удобным для транспортировки. Он также оснащен встроенным кард-ридером, который облегчает работу с различными форматами карт памяти. Версия Bluetooth 5.2 обеспечивает быстрое и стабильное подключение к периферийным устройствам. Работает ноутбук под управлением операционной системы DOS, предоставляя пользователю полную свободу выбора и настройки. Ноутбуки iRU сочетают в себе инновационность, надежность и эргономичность, отвечая самым высоким ожиданиям пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбуки iRU — это современное решение для тех, кто ценит производительность и стиль. Эта модель в изящном черном корпусе является идеальным выбором как для работы, так и для развлечений. Сердцем устройства является мощный процессор от Intel, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивает плавную работу и многозадачность. Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, использующим матрицу IPS, что гарантирует яркие и насыщенные цвета, а также широкие углы обзора. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавность отображения. Для обработки графики используется Intel Iris Xe Graphics, что делает данный ноутбук подходящим для работы с графическими приложениями и мультимедийными задачами. Хранение данных не станет проблемой благодаря SSD-накопителю объемом 512 Гб, обеспечивающему высокую скорость загрузки системы и программ. Весит ноутбук всего 1,59 кг, что делает его удобным для транспортировки. Он также оснащен встроенным кард-ридером, который облегчает работу с различными форматами карт памяти. Версия Bluetooth 5.2 обеспечивает быстрое и стабильное подключение к периферийным устройствам. Работает ноутбук под управлением операционной системы DOS, предоставляя пользователю полную свободу выбора и настройки. Ноутбуки iRU сочетают в себе инновационность, надежность и эргономичность, отвечая самым высоким ожиданиям пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148035) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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