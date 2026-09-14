Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031)
Ноутбук iRU — это идеальное сочетание мощности и стиля, разработанное для современных пользователей, которым нужны надежность и производительность. Оснащенный процессором Intel с частотой 2,1 ГГц, этот ноутбук обеспечивает плавную и быструю работу, что делает его отличным выбором для выполнения множества задач. Экран устройства с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей поддерживает тип матрицы IPS, обеспечивая яркие цвета и широкие углы обзора, что делает его идеальным для работы с графикой и мультимедиа. Частота обновления экрана 60 Гц способствует комфортному просмотру без искажения изображения. Графический контроллер Intel UHD Graphics обеспечивает достойную производительность для всех ваших визуальных задач. Ноутбук оснащен 16 Гб оперативной памяти типа DDR5, что гарантирует быструю многозадачность и эффективную обработку данных. SSD объемом 512 Гб предоставляет достаточно места для хранения всех ваших файлов и программ. Этот ноутбук также оснащен встроенным кард-ридером, что добавляет удобства при переносе данных с внешних устройств. Bluetooth версии 5.2 обеспечивает стабильное беспроводное подключение к разнообразным устройствам, таким как смартфоны и гарнитуры. Модель выполнена в стильном черном цвете, отражающем современный минималистичный дизайн. Операционная система DOS позволяет пользователю настроить систему под свои конкретные нужды с помощью предпочитаемого программного обеспечения. Ноутбук iRU — это надежный помощник в любых задачах, будь то работа, учеба или развлечения.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031)