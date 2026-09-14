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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031)

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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 1
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 2
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 3
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 4
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 5
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 6
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 7
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 8
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 9
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 10
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 11
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 12
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 13
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 14
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 15
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 16
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 1
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 2
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 3
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 4
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 5
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 6
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 7
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 8
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 9
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 10
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 11
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 12
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 13
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 14
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 15
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 16
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734381
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031)

Ноутбук iRU — это идеальное сочетание мощности и стиля, разработанное для современных пользователей, которым нужны надежность и производительность. Оснащенный процессором Intel с частотой 2,1 ГГц, этот ноутбук обеспечивает плавную и быструю работу, что делает его отличным выбором для выполнения множества задач. Экран устройства с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей поддерживает тип матрицы IPS, обеспечивая яркие цвета и широкие углы обзора, что делает его идеальным для работы с графикой и мультимедиа. Частота обновления экрана 60 Гц способствует комфортному просмотру без искажения изображения. Графический контроллер Intel UHD Graphics обеспечивает достойную производительность для всех ваших визуальных задач. Ноутбук оснащен 16 Гб оперативной памяти типа DDR5, что гарантирует быструю многозадачность и эффективную обработку данных. SSD объемом 512 Гб предоставляет достаточно места для хранения всех ваших файлов и программ. Этот ноутбук также оснащен встроенным кард-ридером, что добавляет удобства при переносе данных с внешних устройств. Bluetooth версии 5.2 обеспечивает стабильное беспроводное подключение к разнообразным устройствам, таким как смартфоны и гарнитуры. Модель выполнена в стильном черном цвете, отражающем современный минималистичный дизайн. Операционная система DOS позволяет пользователю настроить систему под свои конкретные нужды с помощью предпочитаемого программного обеспечения. Ноутбук iRU — это надежный помощник в любых задачах, будь то работа, учеба или развлечения.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбук iRU — это идеальное сочетание мощности и стиля, разработанное для современных пользователей, которым нужны надежность и производительность. Оснащенный процессором Intel с частотой 2,1 ГГц, этот ноутбук обеспечивает плавную и быструю работу, что делает его отличным выбором для выполнения множества задач. Экран устройства с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей поддерживает тип матрицы IPS, обеспечивая яркие цвета и широкие углы обзора, что делает его идеальным для работы с графикой и мультимедиа. Частота обновления экрана 60 Гц способствует комфортному просмотру без искажения изображения. Графический контроллер Intel UHD Graphics обеспечивает достойную производительность для всех ваших визуальных задач. Ноутбук оснащен 16 Гб оперативной памяти типа DDR5, что гарантирует быструю многозадачность и эффективную обработку данных. SSD объемом 512 Гб предоставляет достаточно места для хранения всех ваших файлов и программ. Этот ноутбук также оснащен встроенным кард-ридером, что добавляет удобства при переносе данных с внешних устройств. Bluetooth версии 5.2 обеспечивает стабильное беспроводное подключение к разнообразным устройствам, таким как смартфоны и гарнитуры. Модель выполнена в стильном черном цвете, отражающем современный минималистичный дизайн. Операционная система DOS позволяет пользователю настроить систему под свои конкретные нужды с помощью предпочитаемого программного обеспечения. Ноутбук iRU — это надежный помощник в любых задачах, будь то работа, учеба или развлечения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148031) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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