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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988)

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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 1
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 2
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 3
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 4
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 5
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 6
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 7
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 8
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 9
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 10
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 11
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 12
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 13
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 14
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 15
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 16
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 1
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 2
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 3
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 4
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 5
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 6
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 7
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 8
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 9
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 10
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 11
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 12
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  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 15
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 16
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734377
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988)

Ноутбук iRU — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневных задач и работы. Он оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение. IPS-матрица гарантирует отличную цветопередачу и широкие углы обзора, что делает его идеальным для просмотра мультимедийного контента. Устройство работает на базе процессора Intel с интегрированной графикой Intel UHD Graphics, что обеспечивает надежную производительность для офисных приложений и мультимедийных задач. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб типа DDR5, что обеспечивает плавную работу и многозадачность, а SSD-накопитель на 256 Гб позволяет быстро загружать систему и приложения. Для подключения периферийных устройств и аксессуаров ноутбук оснащен Bluetooth версии 5.2. Встроенный кард-ридер позволяет удобно работать с различными типами карт памяти. Эстетически привлекательный черный корпус этого ноутбука весит всего 1,61 кг, что делает его достаточно портативным для повседневного использования как дома, так и в офисе. С установленной операционной системой DOS, этот ноутбук готов стать надежным помощником в ваших повседневных задачах. Бренд iRU обеспечивает высокое качество и надежность своей продукции. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что позволяет наслаждаться плавной и стабильной картинкой во время работы и развлечений. Этот ноутбук iRU — гармоничное сочетание производительности и стиля.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбук iRU — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневных задач и работы. Он оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение. IPS-матрица гарантирует отличную цветопередачу и широкие углы обзора, что делает его идеальным для просмотра мультимедийного контента. Устройство работает на базе процессора Intel с интегрированной графикой Intel UHD Graphics, что обеспечивает надежную производительность для офисных приложений и мультимедийных задач. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб типа DDR5, что обеспечивает плавную работу и многозадачность, а SSD-накопитель на 256 Гб позволяет быстро загружать систему и приложения. Для подключения периферийных устройств и аксессуаров ноутбук оснащен Bluetooth версии 5.2. Встроенный кард-ридер позволяет удобно работать с различными типами карт памяти. Эстетически привлекательный черный корпус этого ноутбука весит всего 1,61 кг, что делает его достаточно портативным для повседневного использования как дома, так и в офисе. С установленной операционной системой DOS, этот ноутбук готов стать надежным помощником в ваших повседневных задачах. Бренд iRU обеспечивает высокое качество и надежность своей продукции. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что позволяет наслаждаться плавной и стабильной картинкой во время работы и развлечений. Этот ноутбук iRU — гармоничное сочетание производительности и стиля.
Самовывоз
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Отзывы


Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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