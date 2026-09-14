Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988)
Ноутбук iRU — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневных задач и работы. Он оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение. IPS-матрица гарантирует отличную цветопередачу и широкие углы обзора, что делает его идеальным для просмотра мультимедийного контента. Устройство работает на базе процессора Intel с интегрированной графикой Intel UHD Graphics, что обеспечивает надежную производительность для офисных приложений и мультимедийных задач. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб типа DDR5, что обеспечивает плавную работу и многозадачность, а SSD-накопитель на 256 Гб позволяет быстро загружать систему и приложения. Для подключения периферийных устройств и аксессуаров ноутбук оснащен Bluetooth версии 5.2. Встроенный кард-ридер позволяет удобно работать с различными типами карт памяти. Эстетически привлекательный черный корпус этого ноутбука весит всего 1,61 кг, что делает его достаточно портативным для повседневного использования как дома, так и в офисе. С установленной операционной системой DOS, этот ноутбук готов стать надежным помощником в ваших повседневных задачах. Бренд iRU обеспечивает высокое качество и надежность своей продукции. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что позволяет наслаждаться плавной и стабильной картинкой во время работы и развлечений. Этот ноутбук iRU — гармоничное сочетание производительности и стиля.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Черный, Intel Core i3, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 40 980 руб.10245 руб. в СплитHP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6" {FHD AMD R3-7320U, 8Gb,...
-
В наличииЦена 42 170 руб.10543 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6" IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb...
-
В наличииЦена 42 570 руб.10643 руб. в СплитНоутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 42 740 руб.10685 руб. в СплитLenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 [82XQ01C9PS] Arctic Grey 15.6" {FHD...
-
В наличииЦена 42 890 руб.10723 руб. в СплитНоутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon ...
-
В наличииЦена 42 970 руб.10743 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6" IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512G...
-
В наличииЦена 43 130 руб.10783 руб. в СплитНоутбук Rikor ARZ 103.1 15,6" FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512G...
-
В наличииЦена 43 760 руб.10940 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SFA 16" IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb S...
-
В наличииЦена 43 760 руб.10940 руб. в СплитНоутбук HP 250R G10 15.6" FHD Core 3 100U/8Gb/SSD512Gb dk.silver...
-
В наличииЦена 43 860 руб.10965 руб. в СплитНоутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/...
-
В наличииЦена 44 160 руб.11040 руб. в СплитНоутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16" ...
-
В наличииЦена 44 470 руб.11118 руб. в СплитНоутбук Rikor Neuro 5 15 OM-05 15.6" IPS Core i5-1235U 16Gb/512G...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Черный, Intel Core i3, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988)