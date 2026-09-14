Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK)
Lenovo создал легкий и компактный ноутбук весом всего 1,39 кг — идеальное решение для тех, кто постоянно в движении. 14-дюймовый OLED-экран с расширенным разрешением 1920x1200 обеспечивает яркую картинку с насыщенными цветами. Мощный процессор Intel Core Ultra 5 и быстрые 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x делают работу плавной даже с ресурсоемкими задачами. SSD на 512 Гб мгновенно загружает приложения и предоставляет достаточно места для всех файлов. Стильный алюминиевый корпус подчеркивает премиум-класс устройства. Клавиатура с подсветкой позволяет работать в любом освещении, а современный аккумулятор Li-lon обеспечивает долгую автономность. Bluetooth v5.3 открывает быстрые и стабильные подключения. Этот ноутбук Lenovo сочетает элегантность, мощность и комфортный повседневный опыт.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 80 950 руб.20238 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb ...
-
В наличииЦена 81 500 руб.20375 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14" OLED Core Ultra 5 32...
-
В наличииЦена 81 580 руб.20395 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 81 740 руб.20435 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 81 740 руб.20435 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 81 740 руб.20435 руб. в СплитHP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14" {WUXGA Ultra 5 125U/1*16...
-
В наличииЦена 82 370 руб.20593 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook 15.6" P1503CVA-I716512B0D IPSl Core 7 24...
-
В наличииЦена 82 370 руб.20593 руб. в СплитASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6" {FHD IP...
-
В наличииЦена 82 530 руб.20633 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 82 530 руб.20633 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 83 180 руб.20795 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel G...
-
В наличииЦена 83 800 руб.20950 руб. в СплитHP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6" {FHD Touch i5-1335U/...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK)