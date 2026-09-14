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Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK)

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Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK) - фото 9
Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Yoga Slim 7
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734376
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga Slim 7
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
65 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK)

Lenovo создал легкий и компактный ноутбук весом всего 1,39 кг — идеальное решение для тех, кто постоянно в движении. 14-дюймовый OLED-экран с расширенным разрешением 1920x1200 обеспечивает яркую картинку с насыщенными цветами. Мощный процессор Intel Core Ultra 5 и быстрые 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x делают работу плавной даже с ресурсоемкими задачами. SSD на 512 Гб мгновенно загружает приложения и предоставляет достаточно места для всех файлов. Стильный алюминиевый корпус подчеркивает премиум-класс устройства. Клавиатура с подсветкой позволяет работать в любом освещении, а современный аккумулятор Li-lon обеспечивает долгую автономность. Bluetooth v5.3 открывает быстрые и стабильные подключения. Этот ноутбук Lenovo сочетает элегантность, мощность и комфортный повседневный опыт.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga Slim 7
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
65 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo создал легкий и компактный ноутбук весом всего 1,39 кг — идеальное решение для тех, кто постоянно в движении. 14-дюймовый OLED-экран с расширенным разрешением 1920x1200 обеспечивает яркую картинку с насыщенными цветами. Мощный процессор Intel Core Ultra 5 и быстрые 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x делают работу плавной даже с ресурсоемкими задачами. SSD на 512 Гб мгновенно загружает приложения и предоставляет достаточно места для всех файлов. Стильный алюминиевый корпус подчеркивает премиум-класс устройства. Клавиатура с подсветкой позволяет работать в любом освещении, а современный аккумулятор Li-lon обеспечивает долгую автономность. Bluetooth v5.3 открывает быстрые и стабильные подключения. Этот ноутбук Lenovo сочетает элегантность, мощность и комфортный повседневный опыт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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