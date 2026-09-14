Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00E9RK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00E9RK)
Представляем вашему вниманию стильный и мощный ноутбук от Lenovo, созданный для удовлетворения всех ваших потребностей и задач. Этот ноутбук воплощает в себе современный минимализм и высокую производительность, став отличным спутником для работы и развлечений. Основные характеристики устройства включают поддержку новейшего Bluetooth версии 5.3, что обеспечивает невероятную скорость и надежность беспроводного соединения. С впечатляющим весом всего 1,39 кг и диагональю экрана 14 дюймов этот ноутбук гарантирует максимальную мобильность и удобство. Корпус ноутбука выполнен из прочного алюминия, который не только добавляет эстетической привлекательности, но и защищает устройство от случайных повреждений. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель объемом 512 Гб, что обеспечивает молниеносную скорость чтения и записи информации. С 16 Гб оперативной памяти вы сможете без труда работать с несколькими приложениями одновременно, не переживая о снижении производительности. Дисплей с разрешением 1920x1200 пикселей подарит вам четкое и яркое изображение, идеально подходящее как для работы, так и для просмотра фильмов. Этот ноутбук оснащен процессором серии Intel Core Ultra 7, что обеспечивает высокую скорость и эффективность выполнения самых требовательных задач. Встроенная видеокарта отлично справляется с графическими приложениями и просмотром видео в высоком разрешении. Клавиатура с подсветкой добавляет удобства при работе в условиях недостаточного освещения, а наличие двух портов USB Type-C позволяет быстро подключать и заряжать различные устройства и периферийные устройства. Хотя ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, это дает вам свободу выбора и возможность установить ту систему, которая будет максимально соответствовать вашим требованиям. Аккумулятор типа Li-Pol гарантирует долгую автономную работу, что делает этот ноутбук идеальным решением как для профессионалов, так и для студентов, которым важно оставаться на связи в течение всего дня.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00E9RK)