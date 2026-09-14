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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 15
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 16
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad E16 G2
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 2
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  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 5
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  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734374
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E16 G2
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7735U
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.78

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000)

Ноутбук Lenovo предлагает сбалансированное сочетание производительности и функциональности, идеально подходящее для работы и развлечений. Данный ноутбук выполнен в элегантном черном цвете и обладает следующими характеристиками: 1. **Дисплей**: Широкий 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 обеспечивает четкое и яркое изображение, благодаря матрице IPS. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что способствует комфортабельному просмотру контента. 2. **Производительность**: Оснащен процессором от AMD и графическим контроллером AMD Radeon 680M, что делает его отличным выбором для обработки графики и выполнения ресурсоемких задач. 3. **Память и хранение**: Устройство комплектуется 16 Гб оперативной памяти типа DDR5, что обеспечивает быстрый отклик системы. Объем SSD-накопителя составляет 512 Гб, предлагая достаточно места для хранения ваших данных и приложений. 4. **Связь и автономность**: Поддержка версии Bluetooth 5.3 для быстрого и надежного подключения периферийных устройств. Также следует отметить наличие сканера отпечатка пальца, который обеспечивает дополнительную безопасность и удобство при входе в систему. 5. **Конструкция и вес**: Ноутбук весит всего 1,78 кг, что делает его достаточно портативным для повседневного использования в любом месте. 6. **Операционная система**: Поставляется без операционной системы, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать наиболее подходящую платформу для установки. 7. **Аккумулятор**: Оснащен литиево-полимерной батареей (Li-Pol), которая обеспечивает длительное время автономной работы. Этот ноутбук Lenovo сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, предоставляя пользователю мощные и надежные инструменты для работы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E16 G2
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
7735U
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo предлагает сбалансированное сочетание производительности и функциональности, идеально подходящее для работы и развлечений. Данный ноутбук выполнен в элегантном черном цвете и обладает следующими характеристиками: 1. **Дисплей**: Широкий 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 обеспечивает четкое и яркое изображение, благодаря матрице IPS. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что способствует комфортабельному просмотру контента. 2. **Производительность**: Оснащен процессором от AMD и графическим контроллером AMD Radeon 680M, что делает его отличным выбором для обработки графики и выполнения ресурсоемких задач. 3. **Память и хранение**: Устройство комплектуется 16 Гб оперативной памяти типа DDR5, что обеспечивает быстрый отклик системы. Объем SSD-накопителя составляет 512 Гб, предлагая достаточно места для хранения ваших данных и приложений. 4. **Связь и автономность**: Поддержка версии Bluetooth 5.3 для быстрого и надежного подключения периферийных устройств. Также следует отметить наличие сканера отпечатка пальца, который обеспечивает дополнительную безопасность и удобство при входе в систему. 5. **Конструкция и вес**: Ноутбук весит всего 1,78 кг, что делает его достаточно портативным для повседневного использования в любом месте. 6. **Операционная система**: Поставляется без операционной системы, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать наиболее подходящую платформу для установки. 7. **Аккумулятор**: Оснащен литиево-полимерной батареей (Li-Pol), которая обеспечивает длительное время автономной работы. Этот ноутбук Lenovo сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, предоставляя пользователю мощные и надежные инструменты для работы и развлечений.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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