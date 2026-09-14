Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-42-R96P Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (NH.U2NAA.003)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-42-R96P Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (NH.U2NAA.003)
Acer делает ставку на мощность и актуальные технологии: этот ноутбук оснащён процессором AMD с частотой 3,8 ГГц и быстрой DDR5 оперативной памятью — такой тандем справится с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 дарит расширенное пространство для работы и насыщенные цвета. SSD на 512 Гб позволяет забыть про медленную загрузку и свободно хранить необходимые документы, фото и приложения. Встроенный кард-ридер ускоряет обмен данными с камерами и устройствами. Тонкий корпус из пластика выполнен в строгом чёрном цвете, выглядит стильно и современно. Благодаря Bluetooth v5.3 подключение аксессуаров становится максимально быстрым и стабильным. Такой ноутбук подойдёт для учёбы, творчества и работы, если вы цените эффективность и удобство.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-42-R96P Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (NH.U2NAA.003)