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Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-42-R96P Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (NH.U2NAA.003) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-42-R96P Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (NH.U2NAA.003)

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Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-42-R96P Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (NH.U2NAA.003) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-42-R96P Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (NH.U2NAA.003) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-42-R96P Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (NH.U2NAA.003) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-42-R96P Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (NH.U2NAA.003) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-42-R96P Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (NH.U2NAA.003) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-42-R96P Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (NH.U2NAA.003) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Nitro V 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-42-R96P Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (NH.U2NAA.003) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-42-R96P Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (NH.U2NAA.003) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-42-R96P Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (NH.U2NAA.003) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-42-R96P Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (NH.U2NAA.003) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-42-R96P Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (NH.U2NAA.003) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-42-R96P Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (NH.U2NAA.003) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
98 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734370
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.62

Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-42-R96P Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (NH.U2NAA.003)

Acer делает ставку на мощность и актуальные технологии: этот ноутбук оснащён процессором AMD с частотой 3,8 ГГц и быстрой DDR5 оперативной памятью — такой тандем справится с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 дарит расширенное пространство для работы и насыщенные цвета. SSD на 512 Гб позволяет забыть про медленную загрузку и свободно хранить необходимые документы, фото и приложения. Встроенный кард-ридер ускоряет обмен данными с камерами и устройствами. Тонкий корпус из пластика выполнен в строгом чёрном цвете, выглядит стильно и современно. Благодаря Bluetooth v5.3 подключение аксессуаров становится максимально быстрым и стабильным. Такой ноутбук подойдёт для учёбы, творчества и работы, если вы цените эффективность и удобство.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-42-R96P Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (NH.U2NAA.003)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Acer делает ставку на мощность и актуальные технологии: этот ноутбук оснащён процессором AMD с частотой 3,8 ГГц и быстрой DDR5 оперативной памятью — такой тандем справится с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 дарит расширенное пространство для работы и насыщенные цвета. SSD на 512 Гб позволяет забыть про медленную загрузку и свободно хранить необходимые документы, фото и приложения. Встроенный кард-ридер ускоряет обмен данными с камерами и устройствами. Тонкий корпус из пластика выполнен в строгом чёрном цвете, выглядит стильно и современно. Благодаря Bluetooth v5.3 подключение аксессуаров становится максимально быстрым и стабильным. Такой ноутбук подойдёт для учёбы, творчества и работы, если вы цените эффективность и удобство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-42-R96P Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (NH.U2NAA.003) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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